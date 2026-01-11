Baja en Motagua: Mathás Vásquez se olvida del Ciclón y es nuevo fichaje de equipo en EE UU

Tegucigalpa, Honduras.- Se ha confirmado lo que Javier López adelantó ayer en la derrota de 2-1 ante el Firpo de El Salvador y es que el delantero hondureño Mathías Vázquez no formará parte del Fútbol Club Motagua en el torneo Clausura 2025-26 de la Liga Nacional de Honduras, luego de confirmarse su salida con destino al fútbol de Estados Unidos. El joven atacante continuará su carrera en el FC Cincinnati de la Major League Soccer (MLS), club del estado de Ohio, al que llegará en condición de préstamo por un año, con opción de compra sujeta a su rendimiento deportivo.

Según informó Diario Olé USA, el hijo del entrenador Diego Vázquez despertó el interés del conjunto estadounidense tras los enfrentamientos ante equipos hondureños en la Concacaf Champions Cup 2025, disputados el pasado mes de febrero. A partir de ese momento, el club de la MLS realizó un seguimiento detallado al futbolista de 19 años, quedando convencido de su proyección para incorporarlo de cara a la temporada 2026. En principio, la idea del Cincinnati es trabajar en su formación dentro de la cantera antes de darle oportunidades en el primer equipo. En pocas palabras jugará en la MLS Next Pro. Previo a que el acuerdo confirmara, Javier López, actual entrenador de Motagua, había dejado entrever la posibilidad de la salida del jugador tras un amistoso internacional disputado en Tegucigalpa el viernes 9 de enero.