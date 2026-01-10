  1. Inicio
Carlos Argueta se olvida de Motagua y ya tiene nuevo equipo en la Liga Nacional

El lateral derecho Carlos Argueta no seguirá en las filas del Motagua y ahora llega a su tercer equipo en el fútbol hondureño

  • Actualizado: 10 de enero de 2026 a las 12:39
Carlos Argueta tenía varias ofertas en la mesa luego de la salida de Motagua.

 Foto: Archivo

Tegucigalpa, Honduras.- Carlos Argueta se convirtió en nuevo refuerzo de Potros de Olancho FC, en lo que es uno de los movimientos más destacados del mercado local.

El lateral derecho, que militó en Motagua durante los últimos dos años, contaba con el interés de clubes como Real España y Marathón, pero finalmente se inclinó por la propuesta de los olanchanos.

La decisión de Argueta estuvo marcada principalmente por el aspecto económico, ya que Potros de Olancho presentó una oferta salarial superior a la de sus pretendientes.

Este factor fue determinante para que el futbolista optara por el proyecto del conjunto pampero, que continúa fortaleciendo su plantel con miras a competir en el próximo torneo.

Para Carlos Argueta, Potros de Olancho representará el tercer equipo de su carrera profesional, luego de sus pasos por el CDS Vida y Motagua.

Su experiencia en la Liga Nacional y su recorrido como seleccionado nacional aportarán solidez y recorrido por la banda derecha al esquema del equipo.

El lateral se sumará a un Potros que ya anunció las incorporaciones del defensor central colombiano Geisson Perea y del delantero panameño Jorlian Sánchez, confirmando la ambición del club en este periodo de fichajes.

Con estas altas, el conjunto de Olancho busca consolidar una base competitiva y dar un salto de calidad en la próxima temporada

Mario Jafeth Moreno
Mario Jafeth Moreno
Periodista

Licenciado en periodismo, egresado de la UNAH VS y con experiencia en el periodismo deportivos desde 2021. Actualmente laboro para Diario Diez, La Prensa y El Heraldo.

