Motagua no pudo ante el Firpo de El Salvador y cae en su primer partido amistoso

Tegucigalpa, Honduras.- Luis Ángel Firpo logró un valioso triunfo frente a Motagua en un partido amistoso marcado por la efectividad del conjunto pampero durante la primera mitad.
Nelson Díaz y Lisandro Flores fueron los encargados de adelantar a Firpo con dos anotaciones que le permitieron irse al descanso con una ventaja cómoda, aprovechando sus oportunidades y mostrando orden en todas sus líneas.
En el segundo tiempo, Motagua intentó reaccionar y encontró el descuento en el minuto 84, cuando Luis Vega convirtió desde el punto penal para poner dramatismo en el cierre del encuentro.
Sin embargo, el gol no fue suficiente para cambiar la historia del partido, ya que el equipo azul no logró igualar el marcador ni evitar la derrota.
El compromiso también sirvió para el debut de los jugadores Pablo Cacho y José Alejandro Reyes con la camiseta de Motagua, quienes sumaron sus primeros minutos y comienzan su proceso de adaptación dentro del plantel dirigido por el cuerpo técnico azul. A pesar del esfuerzo, Motagua no pudo imponer su juego ante un Firpo sólido y efectivo.
Tras este resultado, Motagua continuará con su preparación de cara a su debut oficial en el torneo Clausura, donde enfrentará a Platense en la jornada dos, luego de haber descansado en la primera fecha. El conjunto capitalino buscará ajustar detalles y llegar en mejor forma a su estreno en la competencia.
Alineaciones:
Motagua: 1- Luis Ortiz; 42- Jonathan Argueta, 2- Pablo Cacho, 12- Marcelo Santos, 17- Clever Portillo; 56- Carlos Palma, 10- Rodrigo Gómez, 23- Alejandro Reyes, 16- Edwin Munguía, 77- Carlos Mejía; 29- Jhon Kleber. DT: Javier López.
Luis Ángel Firpo: 25. Felipe Amaya, 3. Wilber Arizala, 5. Lizandro Claros, 7. Styven Vásquez, 8. Bryan Landaverde, 10. Víctor García, 14. Herson Rodríguez, 17. Mauricio Cerritos, 21. Elias Gumero, 35. Nelson Diaz y 44. Elmer Rodríguez. DT: Marvin Solano.