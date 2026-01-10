Motagua no pudo ante el Firpo de El Salvador y cae en su primer partido amistoso

Tegucigalpa, Honduras.- Luis Ángel Firpo logró un valioso triunfo frente a Motagua en un partido amistoso marcado por la efectividad del conjunto pampero durante la primera mitad. Nelson Díaz y Lisandro Flores fueron los encargados de adelantar a Firpo con dos anotaciones que le permitieron irse al descanso con una ventaja cómoda, aprovechando sus oportunidades y mostrando orden en todas sus líneas.

En el segundo tiempo, Motagua intentó reaccionar y encontró el descuento en el minuto 84, cuando Luis Vega convirtió desde el punto penal para poner dramatismo en el cierre del encuentro. Sin embargo, el gol no fue suficiente para cambiar la historia del partido, ya que el equipo azul no logró igualar el marcador ni evitar la derrota.