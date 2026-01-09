Amistosos confirmados de equipos de Honduras antes del inicio del Clausura 2026

San Pedro Sula, Honduras.- La preparación para encarar el torneo Clausura 2026 ya comenzó para algunos clubes de la Liga Nacional de Honduras, no obstante, otros como Olimpia y Marathón recién comienzan las vacaciones tras haber disputado la Gran Final. Clubes como Motagua, Platense, Real España, Génesis y UPNFM comenzaron sus mini pretemporada y ya han presentado refuerzos, lo que demuestra el compromiso que tienen de mejorar de lo que hicieron en el pasado Apertura 2025.

Varios planteles hondureños ya tienen partidos de fogueo pactados previos a la competencia, algunos de ellos internacionales. Real España comenzó la faena recibiendo al Platense la mañana de este viernes en un partido a puertas cerradas. Olancho FC y Motagua salen al ruedo también este viernes para encararar compromisos internacionales. Los pamperos juegan contra el histórico Aurora de Guatemala y los azules con el vigente campeón salvadoreño, el Luis Ángel Firpo.

El domingo los azules de Javier López viajan a San Pedro Sula y así encararse al Aurora chapín en el estadio Olímpico, en una gira del equipo guatemalteco por tierras hondureñas. El miércoles venidero Platense viajará a El Salvador para medirse al Alianza. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Hay clubes sumergidos en temas administrativos que todavía no han ni iniciado entrenamientos como el Victoria o Juticalpa FC. El CD Choloma se ha declarado solvente económicamente y ya inició los trabajos de pretemporada.

-- Amistosos de equipos de Honduras --