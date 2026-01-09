  1. Inicio
Amistosos confirmados de equipos de Honduras antes del inicio del Clausura 2026

Equipos como el Real España, Motagua, Platense, Olancho FC y el Génesis PN se comienzan a preparar de cara al torneo Clausura 2026

  • Actualizado: 09 de enero de 2026 a las 11:55
El Motagua jugará ante equipo de El Salvador y Guatemala.

San Pedro Sula, Honduras.- La preparación para encarar el torneo Clausura 2026 ya comenzó para algunos clubes de la Liga Nacional de Honduras, no obstante, otros como Olimpia y Marathón recién comienzan las vacaciones tras haber disputado la Gran Final.

Clubes como Motagua, Platense, Real España, Génesis y UPNFM comenzaron sus mini pretemporada y ya han presentado refuerzos, lo que demuestra el compromiso que tienen de mejorar de lo que hicieron en el pasado Apertura 2025.

Fichajes: Barrida en Olimpia, Motagua sigue sumando altas y de Real España al extranjero

Varios planteles hondureños ya tienen partidos de fogueo pactados previos a la competencia, algunos de ellos internacionales. Real España comenzó la faena recibiendo al Platense la mañana de este viernes en un partido a puertas cerradas.

Olancho FC y Motagua salen al ruedo también este viernes para encararar compromisos internacionales. Los pamperos juegan contra el histórico Aurora de Guatemala y los azules con el vigente campeón salvadoreño, el Luis Ángel Firpo.

Olimpia: Fichajes del 'león', bajas confirmadas y los que llegarían al equipo de Espinel

El domingo los azules de Javier López viajan a San Pedro Sula y así encararse al Aurora chapín en el estadio Olímpico, en una gira del equipo guatemalteco por tierras hondureñas. El miércoles venidero Platense viajará a El Salvador para medirse al Alianza.

Hay clubes sumergidos en temas administrativos que todavía no han ni iniciado entrenamientos como el Victoria o Juticalpa FC. El CD Choloma se ha declarado solvente económicamente y ya inició los trabajos de pretemporada.

Motagua confirma nuevo fichaje para el torneo Clausura 2026: Es un reconocido extranjero

-- Amistosos de equipos de Honduras --

Viernes, 9 de enero

Real España vs Platense, 10:00 am (Estadio Olímpico)

Génesis PN vs Municipal Limeño (SLV), 6:00 pm (Estadio Nacional, Tegucigalpa)

Olancho FC vs Aurora (GUA), 7:00 pm (Estadio Juan Brevé)

Motagua vs LA Firpo (SLV), 8:00 pm (Estadio Nacional)

Domingo, 11 de enero

Motagua vs Aurora (GUA), 6:00 pm(Estadio Olímpico)

Miércoles, 14 de enero

Alianza (SLV) vs Platense, 6:45 pm (Estadio Mágico González)

