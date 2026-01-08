Fichajes: Barrida en Olimpia, Motagua sigue sumando altas y de Real España al extranjero

Real España sorprende al enviar jugador al extranjero, Marathón en problemas, Motagua saca la chequera y sigue sumando altas y pese a ser campeón, Olimpia con bajas
Yoel Castillo - El exjugador del Motagua y del Parrillas One, fue cedido a préstamo al Platense por parte de los azules.
Geisson Perea - Olancho FC le mete un bombazo al mercado de fichajes tras confirmar la contratación de este defensor colombiano del Pachuca de México y del Atlético Nacional. Tiene 34 años.
Alexander Aguilar - Reconocido futbolista en Puerto Cortés y querido por los seguidores del Platense, se ha unido a la pretemporada de los 'escualos'.
Romario Silva - Motagua confirmó el fichaje del extremo izquierdo brasileño de 35 años que llega del Xelajú MC de Guatemala.
Alexy Vega - Marathón tiene amplias posibilidades de quedarse sin el zurdito de oro ya que clubes centroamericanos y de la MLS presionan por su fichaje.
Jonathan Núñez - Fue oficialmente presentado como nuevo fichaje de la UPNFM, a donde llega cedido por parte del Motagua.
Stiven Dávila - UPNFM pierde a uno de sus caudillos en defensa. El colombiano deja la manda para marcharse a El Salvador y convertirse en nuevo fichaje del Águila de San Miguel.
Jorge Benguché - Desde Costa Rica afirman que el Saprissa sigue pensando en reforzar su línea de ataque con el toro, jugador del Olimpia.
Carlos Pérez - El Honduras Progreso tasa en 1.3 millones de lempiras al volante derecho, que interesa a Motagua y Marathón.
Darlin Mencía - Montevideo Wanderers confirmó el fichaje del lateral izquierdo hondureño, que llega cedido por el Real España por una temporada.
Dereck Moncada - Rafael Villeda, presidente del Olimpia, confirmó que el joven talento del Olimpia se marchará al fútbol colombiano.
Rembrandt Flores - Tras un torneo sabático, el jugador de 28 años podría volver a la Liga Nacional. Apareció entrenando con el Platense. Su último club fue la UPNFM.
Héctor Vargas - El director técnico argentino ha decidido rescindir de mutuo acuerdo su contrato con Leones FC de la segunda división.
Carlos Argueta - Rescindió con Motagua, sin embargo tiene mucho mercado. Olancho FC, Real España y Marathón lo quieren siendo el monstruo verde el más interesado para completar el puesto dejado por Iván Anderson.
Carlos Castellanos - El 'Mosky', formado en Olimpia y que ascendió a Liga Nacional con Olancho FC, volvería a primera división. Entrena con Platense y viene de jugar con Arsenal SAO.
Marcos Montiel - El futbolista uruguayo deja Olimpia para marcharse al fútbol de Ecuador. Baja oficial.
Rodrigo de Olivera - Motagua llegó a un acuerdo con el delantero uruguayo y en las próximas horas el club hará efectiva la firma con el ciclón azul.
Edwin Solano - El jugador de 29 años no cuenta para Eduardo Espinel y tras sumar apenas 5 partidos en el torneo, saldría del club ya que quedó sin contrato.
Yostin Obando - Motagua tiene entrenando al hijo del Nene Obando tras cumplir el préstamo con Leones FC. Pertenece al club azul, pero tiene pocas posibilidades de quedarse.
Josman Figueroa - Olimpia buscará prestar al mediocampista hondureño y la UPNFM se avecina en el horizonte comoposible destino.
José García - Sigue sin equipo, pero con mercado. Motagua lo mantiene como una opción alternativa si no se ficha a Henry Figueroa, pero Marathón sí lo quiere.
Erick Puerto - Tras anotar 17 goles en el torneo, tal parece el jugador del Platense continuará en la Liga Nacional. Tiene ofertas, pero su deseo es quedarse.
Edrick MenjÍvar - El portero del Olimpia manifestó que la idea de él siempre ha sido marcharse al extranjero, pero que va a esperar si llega alguna oferta por él en estos días.
Alex López -Sporting FC de Costa Rica confirmó el fichaje del hondureño, que llega a una nueva aventura al balompié tico tras haber pasado antes por Alajuelense.
Denovan Torres - Marathón podría tener el retorno del portero de 36 años que viene de mantenerse en buena forma en Liga Nacional. Quieren darle competencia a Samudio.
Iván Anderson - Marathón tiene bajas oficiales y una de ellas es la del lateral derecho panameño que deberá regresar al Monagas FC de Venezuela, dueño de su ficha.
Henry Figueroa - Motagua intensificó pláticas para fichar al zaguero de Balfate de 33 años tras disputar la final con Marathón. Es la opción que mas gusta a Javier López.
Andrés Salazar - Olimpia busca darle salida al portero colombiano y el Olancho FC se suma a las novias del cafetero. Onán Rodríguez llegaría a los albos.