Kervin Arriaga podría dejar el Levante y marcharse a la Serie A de Italia

El hondureño Kervin Arriaga recibe tremenda sorpresa luego de que equipo de Italia, donde ya militaron dos hondureños, se ha fijado en él y se lo quiere llevar
El hondureño Kervin Arriaga ha ido evelucionando en su nivel futbolístico en España y ahora podría jugar en otro país de Europa.
Kervin Arriaga salió del Platense de Puerto Cortés al Marathón y luego dio el salto al extranjero para sumarse al Minnesota United F.C., luego pasó al Partizán de Belgrado de Serbia.
Luego pasó al fútbol de España, precisamente al Real Zaragoza de la segunda división de dicho país y tras su buen nivel el Levante ya en LaLiga lo fichó.
Según informó el periodista Matteo Moretto, de Diario Marca, el Genoa valora seriamente la posibilidad de intentar el fichaje del mediocampista hondureño, conocido como el “Misilito”.
El conjunto genovés, dirigido por el campeón del mundo en 2006 Daniele De Rossi, atraviesa un momento delicado en el campeonato italiano y lucha por mantenerse fuera de los puestos de descenso.
Esta situación ha llevado a la directiva a buscar refuerzos de manera urgente, especialmente en la medular, donde Arriaga aparece como una de las alternativas para fortalecer el equipo.
Actualmente, el Genoa ocupa la decimoséptima posición de la Serie A, lo que refuerza la necesidad de realizar movimientos en el mercado, entre ellos un posible intento por el volante catracho. El mexicano Johan Vásquez es el capitán del club.
Arriaga llegó al Levante en julio de 2024, procedente del Partizán de Serbia, en una operación que rondó los 500 mil euros.
Desde entonces, su rendimiento ha sido constante y ha logrado consolidarse como una de las piezas más fiables del equipo valenciano.
No obstante, su salida no se presenta sencilla. Pepe Danvila, máximo accionista del Levante, reveló en el podcast Sin Tregua de Valencia que el centrocampista cuenta con una cláusula de rescisión de 20 millones de euros, cifra que complica cualquier negociación que no implique el pago íntegro de ese monto.
En lo deportivo, el futbolista nacido en Puerto Cortés ha tenido una temporada destacada en LaLiga, con 14 partidos disputados, más de diez de ellos como titular, y siendo uno de los jugadores más regulares del conjunto azulgrana.
Kervin Arriaga tiene contrato con el Levante hasta junio de 2028. Sin embargo, si el club no logra asegurar la permanencia, no se descarta que en el próximo verano pueda ser transferido para generar ingresos, aprovechando el amplio mercado que tiene el mediocampista hondureño.