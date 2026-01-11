Troglio denuncia haber sufrido estafa en Argentina: "Hay gente que perdió los ahorros de su vida"

Pedro Troglio denunció haber sido víctima de una estafa en Argentina. Estos son los detalles.
Pedro Troglio, exentrenador del Olimpia y actual técnico de Banfield en Argentina, denunció haber sido víctima de una estafa inmobiliaria en su país, lamentando que más personas que buscaban invertir su dinero lo perdieran todo a raíz de la situación.
El oriundo de Luján, Argentina, narró que varios desarrollos habitacionales quedaron paralizados tras el traspaso de la empresa onstructora con la que habían llegado a un acuerdo a una nueva administración a finales de 2025, sin que esta última restituyera el dinero de los inversores.
"Hay gente que perdió los ahorros de su vida", dijo muy consternado Troglio al medio peruano América TV, explicando que actualmente los afectados han emprendido acciones judiciales.
"Yo tengo para seguir viviendo, pero hay gente que puso todo lo que tenía para un departamento y hoy no tiene más plata", expresó.
Troglio y su esposa presentaron una denuncia contra los administradores del proyecto, a quienes acusan de incumplir con las promesas de renta mensual.
El exentrenador del Olimpia describió el "modus operandi" de los estafadores: "Te invitan a una reunión de amigos y, en medio de un asado, te dicen que arman departamentos de pozo. Son encantadores de serpientes y vos terminás entrando".
"Ya hacía tres o cuatro meses notamos que nadie trabajaba en los edificios. En octubre dejaron de pagar la renta y ahí nos dimos cuenta de que no podían seguir adelante con departamentos que ya habíamos pagado", describió Troglio acerca del momento en que comenzaron a notar irregularidades en el proyecto.
"Yo voy derecho a la gente a la que le giré el dinero, pero no dan explicaciones, no los encontrás, no te atienden", dijo muy indignado Troglio.
En medio de toda esta controversia, el técnico argentino se mantiene a la espera del avance de la causa judicial esperando poder recuperar su inversión.
El ocho veces campeón de la Liga Nacional de Honduras ha mostrado su solidaridad con las demás personas que invirtieron en este proyecto esperando poder construir un hogar.
Troglio y los demás inversores reclaman justicia tras haber sido víctimas de una estafa inmobiliaria en la nación albiceleste.