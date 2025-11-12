Periodista de Costa Rica sobre Kervin Arriaga: "¿quién sos, qué te crees?

Tegucigalpa, Honduras.- Se comienza a vivir el cierre del grupo C de la ronda final de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial United 2026 donde se define el clasificado de forma directa. Costa Rica y Honduras se enfrentarán hasta el próximo martes 18 de noviembre en el estadio Nacional de San José, pero antes ambas selecciones se medirán de visita a Nicaragua y Haití el jueves 13 de noviembre.

Calentando el encuentro entre ticos y catrachos, el periodista costarricense arremetió con todo contra el futbolista de la Bicolor, el mediocampista Kervin Arriaga quien milita en el Levante de la primera división de España. Al comunicador Josué Quesada no le gustó la reacción del Misilito donde afirmó que en caso que Honduras logre el boleto directo al Mundial United 2026 ante Nicaragua le pedirá al DT Reinaldo Rueda descanso ante los ticos y acudir temprano al Levante para medirse al Valencia en el clásico.

"Ese muchacho de Kervin Arriaga que no tiene ni dos minutos de fama, solo en un ratito de jugar bien, le pidió a Reinaldo Rueda que si ganan en Nicaragua y nosotros perdemos en Curazao, no venir a Costa Rica", afirmó Quesada. Y agregó: "Perdón, pero quién sos, qué te crees, va a venir. Ya empezaron a pecharla y comenzaron a darse el color. Como dicen en Panamá, la H es muda, yo no pienso así pero sí es de hielito, ya se están dando por clasificados".