Periodista de Costa Rica sobre Kervin Arriaga: "¿quién sos, qué te crees?

El periodista de Costa Rica no le tembló el pulso y le tiró con todo al futbolista hondureño Kervin Arriaga previo a partido de cierre de eliminatoria

  • 12 de noviembre de 2025 a las 08:29
Periodista de Costa Rica sobre Kervin Arriaga: ¿quién sos, qué te crees?

Las declaraciones de Kervin Arriaga no fueron del agrado del comunicador de Costa Rica.

Tegucigalpa, Honduras.- Se comienza a vivir el cierre del grupo C de la ronda final de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial United 2026 donde se define el clasificado de forma directa.

Costa Rica y Honduras se enfrentarán hasta el próximo martes 18 de noviembre en el estadio Nacional de San José, pero antes ambas selecciones se medirán de visita a Nicaragua y Haití el jueves 13 de noviembre.

Nicaragua vs Honduras: El 11 titular de la Bicolor en busca de meterse al Mundial 2026

Calentando el encuentro entre ticos y catrachos, el periodista costarricense arremetió con todo contra el futbolista de la Bicolor, el mediocampista Kervin Arriaga quien milita en el Levante de la primera división de España.

Al comunicador Josué Quesada no le gustó la reacción del Misilito donde afirmó que en caso que Honduras logre el boleto directo al Mundial United 2026 ante Nicaragua le pedirá al DT Reinaldo Rueda descanso ante los ticos y acudir temprano al Levante para medirse al Valencia en el clásico.

Kervin Arriaga es aclamado y la sorpresa en llegada de Honduras a Nicaragua

"Ese muchacho de Kervin Arriaga que no tiene ni dos minutos de fama, solo en un ratito de jugar bien, le pidió a Reinaldo Rueda que si ganan en Nicaragua y nosotros perdemos en Curazao, no venir a Costa Rica", afirmó Quesada.

Y agregó: "Perdón, pero quién sos, qué te crees, va a venir. Ya empezaron a pecharla y comenzaron a darse el color. Como dicen en Panamá, la H es muda, yo no pienso así pero sí es de hielito, ya se están dando por clasificados".

Eliminatoria de Concacaf: Honduras a las puertas del Mundial 2026 y Panamá se complica

"Arriaga tiene dos minutos que lo conoce Centroamérica, y está diciendo que se viene clasificados él no viene. Qué lindo Kervin que vengas. La insinuación no es que ellos van a ganar en Nicaragua sino que nosotros vamos a perder en Curazao, Si ganamos los dos yo mismo te voy a ir a recibir al aeropuerto", concluyó.

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

