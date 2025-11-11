Kervin Arriaga es aclamado y la sorpresa en llegada de Honduras a Nicaragua

Honduras llegó este martes a Nicaragua para afrontar su partido de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf. Las mejores postales que dejó el arribo de la escuadra catracha a Managua.
La Selección Nacional de Honduras arribó este martes en horas de la tarde a la ciudad de Managua, Nicaragua.
La Bicolor se instaló desde hoy para enfrentar el próximo jueves a los Pinoleros en partido correspondiente a la Eliminatoria Mundialista de Concacaf.
El fuerte dispositivo de seguridad que estará cuidando a nuestros jugadores en el país vecino.
Los futbolistas catrachos llegaron con los ánimos por los cielos y se muestran positivos de cara a los trascendentales partidos rumbo a United 2026.
El grupo se muestra unido, pese a las bajas por lesión que viene acarreando la Selección Nacional desde hace unos meses.
Diario EL HERALDO está presente en Managua y captó la llegada de Honduras a suelo Nicaragüense.
Marcelo Santos presenta una lesión en la rodilla y podría ser baja ante Nicaragua. El defensor viajó con el equipo y el cuerpo médico tratará de recuperarlo.
Alexy Vega podría ser una de las opciones en el 11 titular de Honduras ante los Pinoleros. El habilidoso volante de Marathón quiere clasificar a United 2026.
Este aficionado hondureño, que radica en Managua, Nicaragua estuvo a las espera del arribo de la escuadra catracha al hotel de concentración.
Además, de la firma de Andy Najar, pudo conseguir el autógrafo de Kervin Arriaga en la camiseta del Levante de España, la cual portaba el dorsal del catracho.
Kervin Arriaga es la gran sensación de la Selección Nacional de Honduras por el gran trabajo que está realizando en la primera división del fútbol de España.
Carlos Pineda es otro de los legionarios que está destacando y podría ser opción para Reinaldo Rueda ante los Pinoleros.
Jorge Benguché se perfila para ser el delantero centro de Honduras ante Nicaragua. Llegó lleno de confianza.
La Selección Nacional se podría clasificar al Mundial de United 2026 con un triunfo ante Nicaragua y la combinación de resultado en el partido que disputarán Haití y Costa Rica.
El técnico Reinaldo Rueda junto a su cuerpo técnico mientras arribaban al hotel de concentración de la "H" en Nicaragua.
Momento efusivo vivió el profe Rueda cuando fue recibido con tremendo abrazo por Herberth Cabrera, exjugador del Motagua de Honduras, afincado en Nicaragua que hizo su carrera como jugador allá.
Kelvin Coello, periodista de EL HERALDO, en plena cobertura de la Eliminatoria Mundialista en Nicaragua.
Los altos directivos de la Federación de Fútbol de Honduras viajaron con la delegación de jugadores esta tarde desde el aeropuerto de Palmerola.
Erick "Yio" Puerto podría debutar ante los Pinoleros con la Selección Nacional de Honduras. El atacante vive un momento de ensueño en su carrera profesional.