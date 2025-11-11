Eliminatoria de Concacaf: Honduras a las puertas del Mundial 2026 y Panamá se complica

Tegucigalpa , Honduras.- La fase de grupos de la Eliminatoria de Concacaf entra en su recta final y en noviembre se disputarán las últimas dos últimas jornadas, donde solo los primeros de cada grupo avanzarán de forma directa al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Grupo A: pelea cerrada entre Surinam, Panamá, Guatemala y El Salvador

El Grupo A es el más apretado de todos. Surinam y Panamá comparten el liderato con seis puntos, mientras que Guatemala está al acecho con cinco unidades. Solo El Salvador quedó rezagado con tres y necesita un milagro para soñar, pero no es imposible.

En la jornada 3, Surinam recibirá a El Salvador el miércoles a las 4:00 de la tarde, mientras que Guatemala y Panamá protagonizarán un duelo directo por el liderato el mismo día a las 8:00 PM. Sin embargo, todo podría definirse en la última fecha, donde Panamá será local ante los cuscatlecos y Guatemala enfrentará a Surinam, dos partidos que prometen tensión total, ya que solo uno podrá ir directo al Mundial y el otro tendrá que irse al repechaje.

Grupo B: Jamaica y Curazao dominan el grupo

En el Grupo B, Jamaica marcha firme en la cima con 9 puntos, seguida de Curazao con 8. Más atrás aparece Trinidad y Tobago con 5, que todavía sueña con dar la sorpresa, mientras que Bermudas ya no tiene opciones (tiene 0 unidades).

La jornada 3 Bermudas jugará contra Curazao y a Trinidad y Tobago frente a Jamaica, ambos a las 6:00 PM. La definición llegará con el esperado duelo directo entre Jamaica y Curazao en la última fecha, que podría decidir al clasificado directo y el otro a un posible repechaje.

Grupo C: Honduras lidera, pero Costa Rica acecha