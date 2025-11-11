Nicaragua vs Honduras: El 11 titular de la Bicolor en busca de meterse al Mundial 2026

Honduras tendrá este jueves un trascendental partido ante Nicaragua por la Eliminatoria Mundialista de Concacaf. El 11 titular que usará Rueda en busca de meterse al Mundial 2026.
PORTERO: Édrick Menjívar no se movería bajo los tres postes, es la garantía en el arco de la Selección de Honduras.
LATERAL DERECHO: Andy Nájar es el motor por la banda derecha, el futbolista de 33 años vive su última eliminatoria y fue mundialista en Brasil 2014.
DEFENSA: Getsel Montes sería el defensor titular de Reinaldo Rueda ante Nicaragua y tendrá que defender el arco de Edrick Menjívar.
DEFENSA: Marcelo Santos está en "algodones" por una lesión en la rodilla, pero si logra recuperarse será titular en la zona baja de la Bicolor.
LATERAL IZQUIERDO: Joseph Rosales se ha convertido en una pieza fundamental en el esquema de Reinaldo Rueda y será titular en la banda izquierda ante los nicas.
VOLANTE: Deybi Flores está acostumbrado a la titularidad en la Selección de Honduras, es el candado en el mediocampo y saldrá desde el pitazo inicial.
VOLANTE: Kervin Arriaga vuelve a la Selección de Honduras, el único centroamericano en el top-3 de las ligas de Europa y también será titular en el estadio Nacional.
VOLANTE: Por la baja de Edwin Rodríguez, el volante Jorge Álvarez será quien ocupe su lugar y buscará hacerle daño a los pinoleros.
VOLANTE: Luis Enrique Palma vive un gran momento con el Lech Poznán. Será atacante de la Bicolor Hondureña.
DELANTERO: Romell Quioto es otro de los atacantes llamados a hacerle daño a los nicas y dar un paso que nos acerque al Mundial 2026.
DELANTERO: Ante la sensible baja de Choco Lozano, Jorge Benguché sería el "9" nominal de la Bicolor Catracha en suelo nica.
OPCIONES: Luis Vega es una de las opciones que tiene Reinaldo Rueda para afrontar a los pinoleros este jueves 13 de noviembre.
OPCIONES: Ante la baja de "Choco" Lozano, esto le abre las puertas a Yustin Arboleda en el ataque hondureño.
OPCIONES: Alexy Vega podría sorprender en la convocatoria de Honduras ante Nicaragua por la quinta fecha de la Eliminatoria Mundialista.
OPCIONES: Carlos Pineda es otro de los revulsivos de Reinaldo Rueda y saldrá desde el banquillo de suplentes ante Nicaragua.
OPCIONES: Luis Santamaría ha perdido la titularidad con la Bicolor, pero quiere minutos ante los nicas en el Estadio Nacional.
OPCIONES: Dereck Moncada es una de las gratas sorpresas en la convocatoria de Honduras ante Nicaragua.
OPCIONES: Erick Puerto es otra de las sorpresas en el listado final de la Bicolor Hondureña.