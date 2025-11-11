Jorge Salomón habla del fracaso de la Sub-17 y confía en que Honduras estará en el Mundial

Jorge Salomón , presidente de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) , fue uno de los que acompañó a la delegación de la Bicolor y se mostró optimista de que la escuadra hondureña pueda ganar en el duelo a realizarse este jueves 13 de noviembre en el Estadio Nacional de Managua.

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección Nacional de Honduras partió este martes en horas de la tarde rumbo a Nicaragua con la ilusión de sacar un resultado positivo que le pueda dar ya sea el pase directo al Mundial o acercarlo a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México .

Además, el máximo dirigente de la Federación hondureña se pronunció sobre el fracaso de Honduras en el Mundial Sub-17 de Qatar en donde quedó eliminada en fase de grupos tras sufrir las tres derrotas en los partidos disputados.

"La selección de Honduras está bien conformada y esperamos primero en Dios que se puedan dar los resultados.

La participación de Honduras en el Mundial Sub-17

Una experiencia más para esta selección juvenil, hay que esperar a que los muchachos vengan para trabajar mejor, tenemos la siguiente eliminatoria que viene a la vuelta de la esquina y hay que trabajar en la siguiente Sub-17 de Honduras, preparar la de ahorita que será la base de la próxima Sub-20 .

Hay que sacar lo positivo que tienen, se logró el objetivo de clasificar y se ganó experiencia. Pero también tenemos que ganar experiencia en estos torneos internacionales, que los equipos sean más ordenados y trabajar en ese tema.

Esperamos que en un par de años podamos estar hablando de varios jugadores que estén jugando en una Selección Mayor. Hay que seguir trabajando en el fútbol menor para estar clasificando a los campeonatos mundiales.

¿Cómo ha visto la confianza de los jugadores de la Selección Nacional de Honduras y del profesor Reinaldo Rueda?

Este es un grupo que está muy unido, es una gran familia entre cuerpo técnico, jugadores, directivos, están muy unidos y con conscientes de lo que se están jugando. Todos los futbolistas quieren jugar y estar aquí, no hay nadie que no quiera estar acá, así que desde el punto de vista del compromiso y de que van a sudar la camiseta no tengan la mejor duda de que eso se dará.

¿Va con la mentalidad de celebrar una clasificación en Nicaragua o considera que se decidirá en la última jornada en Costa Rica?

Si supiera eso no estuviera desvelado y con tanta ansiedad. El Excel puede con todo, hay que entrar a la cancha, jugar el partido y después ver lo que se viene. Pero lo primero es el juego ante Nicaragua, hay que hacer lo nuestro y gracias a Dios depende de nosotros, ya sea este juego o el siguiente para clasificar al Mundial, no dependemos de nadie más y pensando en eso ya lo demás se puede dar, pero primero hay que pensar en Nicaragua que será un partido duro debido a que es una selección bien trabajada.

¿Qué lecciones le da dejado la participación de Honduras en el Mundial Sub-17 y qué planificación se hará para que no ocurra lo mismo?

Más trabajo e inversión, meterle un poco más a las cosas que estamos haciendo como el Proyecto de Talentos que está en formativa, estamos trabajando con Sub-13 y Sub14, la Selección Sub-17 ya está formada porque llevamos dos años trabajando en ella, es puro trabajo y proceso.

Mensaje a la afición hondureña

Con la Selección esperamos que arranque el juego y entrar a la cancha para que los jugadores puedan conseguir un resultado que nos ponga en una posición de ventaja

Tengan fe y hay que mantenernos unidos, nunca es fácil una clasificación al Mundial, son hasta el final no es sencilla, es hasta el último minuto, unidos todos juntos hasta el minuto 90.

Las últimas clasificaciones fuera de casa

Pareciera que así es la suerte nuestra, lo que importa es traer esa clasificación, contra Nicaragua es un pasito más y hay que dar el último paso en Nicaragua.