Olancho FC vs Olimpia EN VIVO: Hora, canal dónde ver partido EN DIRECTO HOY y alineaciones

Juticalpa, Honduras.- El estadio Juan Ramón Brevé Vargas es el escenario del partidazo de hoy entre el Olancho FC y el Olimpia por la jornada 2 del torneo Clausura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras.
Los Potros, dirigidos por el técnico colombiano Jhon Jairo López, recibieron en contra un 2-0 en el debut frente a Real España en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula.
Alineaciones
Ahora, los olanchanos se encuentran más que obligados a sumar de tres, no puede continuar regalando puntos y menos en casa frente a sus aficionados.
El León debutó con la victoria por 1-0 frente a Génesis PN demostrando que otro tricampeonato recorre su ADN para este nuevo campeonato bajo el mando de Eduardo Espinel.
Hora y canal dónde ver partido EN VIVO
LUGAR: Juticalpa, Olancho, Honduras
Horario: 5:15 pm
Estadio: Juan Ramón Brevé Vargas
Árbitro: José Valladares
Transmite: Deportes TVC y puedes seguirlo por Diario El Heraldo