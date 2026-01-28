Olancho FC vs Olimpia EN VIVO: Hora, canal dónde ver partido EN DIRECTO HOY y alineaciones

Juticalpa, Honduras.- El estadio Juan Ramón Brevé Vargas es el escenario del partidazo de hoy entre el Olancho FC y el Olimpia por la jornada 2 del torneo Clausura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Los Potros, dirigidos por el técnico colombiano Jhon Jairo López, recibieron en contra un 2-0 en el debut frente a Real España en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula.