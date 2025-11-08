  1. Inicio
'Un jugadorazo de cojones': Lo que dicen en España sobre el catracho Kervin Arriaga

El hondureño Kervin Arriaga se volvió a gastar un gran partido con el Levante de LaLiga de España, pero su equipo no pudo y terminó cayendo ante el Atlético de Madrid

  • 08 de noviembre de 2025 a las 16:45
1 de 12

El hondureño Kervin Arriaga se volvió a gastar un gran partido con el Levante de LaLiga de España, pero su equipo no pudo y terminó cayendo ante el Atlético de Madrid
2 de 12

Jafeth Moreno periodista de Diario Diez: "Mucho kilometraje para Kervin en la cancha del Metropolitano"
3 de 12

Zona Concacaf fue puntual y destacó todo lo que realizó Kervin en los 90 minutos.
4 de 12

Johan Raudales, periodista de Diario Diez, destacó que Kervin Arriaga está a punto de jugarse uno de sus partidos más importantes de su carrera : "Un boleto al mundial solo pocos pueden gozarlo".
5 de 12

En España, una página de los hinchas del Levante han resaltado mucho el trabajo del hondureño: "Jugadorazo de cojones eh, Han elevado el nivel..."
6 de 12

Claudio Torres de Diario Diez adelantó que Kervin algún momento "llegará a un grande de Europa"
7 de 12

"Los sueños sí se cumplen" dicen en Fútbol con Pelotas.
8 de 12

Legión Catracha dio su análisis y adelantó: "El misilito ahora se alistará para venir a la H."
9 de 12

John Rodríguez dio su punto de vista a mitad de tiempo: "Es un partido bastante aceptable de Kervin Arriaga."
10 de 12

Gustavo Roca de Diez: "El ímpetu con el que juega los partidos es una cosa de locos"
11 de 12
12 de 12
