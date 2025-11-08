'Un jugadorazo de cojones': Lo que dicen en España sobre el catracho Kervin Arriaga

El hondureño Kervin Arriaga se volvió a gastar un gran partido con el Levante de LaLiga de España, pero su equipo no pudo y terminó cayendo ante el Atlético de Madrid
Jafeth Moreno periodista de Diario Diez: "Mucho kilometraje para Kervin en la cancha del Metropolitano"
Zona Concacaf fue puntual y destacó todo lo que realizó Kervin en los 90 minutos.
Johan Raudales, periodista de Diario Diez, destacó que Kervin Arriaga está a punto de jugarse uno de sus partidos más importantes de su carrera : "Un boleto al mundial solo pocos pueden gozarlo".
En España, una página de los hinchas del Levante han resaltado mucho el trabajo del hondureño: "Jugadorazo de cojones eh, Han elevado el nivel..."
Claudio Torres de Diario Diez adelantó que Kervin algún momento "llegará a un grande de Europa"
"Los sueños sí se cumplen" dicen en Fútbol con Pelotas.
Legión Catracha dio su análisis y adelantó: "El misilito ahora se alistará para venir a la H."
John Rodríguez dio su punto de vista a mitad de tiempo: "Es un partido bastante aceptable de Kervin Arriaga."
Gustavo Roca de Diez: "El ímpetu con el que juega los partidos es una cosa de locos"