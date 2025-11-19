Crece la importancia de Kervin Arriaga en el Levante

Kervin Arriaga es el gran representante en la actualidad del fútbol hondureño en España, y su importancia en el recién ascendido Levante ha ido creciendo estos primeros meses de temporada, en los que también han ido mejorando los resultados en La Liga EA Sports del equipo granota, en parte, sin duda, por el concurso de Arriaga en la medular del conjunto valenciano, cuyo objetivo es lograr la permanencia en la máxima categoría, y que por ahora se mantiene fuera de la zona de peligro. A pesar de todo, el Levante se mantiene como uno de lo candidatos al descenso en las mejores casas de apuestas de España .

El Levante comenzó muy mal la temporada, y la cosa no pintaba nada bien para el cuadro levantino, que perdió sus tres primeros partidos de liga encajando dos o más goles en cada uno de ellos. En esas jornadas, justo antes del primer parón de selecciones de la campaña en España, Kervin Arriaga estaba lesionado. De hecho, debutó en la siguiente, a mediados de setiembre, jugando seis minutos en el empate 2-2 ante el Betis, y en la siguiente jugó 19’ en la victoria en el campo del Girona 0-4, y luego 26’ en la derrota en casa ante el Real Madrid por 1-4.

A partir de entonces, Kervin Arriaga fue titular en el Levante en todas las jornadas de liga, y llegó a jugar tres partidos completos seguidos. El cuadro valenciano sólo ha perdido uno de los cuatro partidos que ha disputado con el hondureño en el once inicial, y es que el trabajo de Arriaga en la medular está siendo clave para el técnico Julián Calero, que ve en el centrocampista una de las razones por las que el equipo ha seguido fuera de los puestos de descenso pese a tener un inicio de curso con un calendario infernal, que incluía las visitas de Barcelona, Real Madrid y Betis en los primeros seis partidos de liga.

Si la trayectoria del Levante sigue en esta línea ligeramente ascendente, cabe esperar que los granota no sufran este curso para mantener la categoría, algo que superaría las expectativas iniciales del club y de su afición. En ese caso, también podemos esperar que el centrocampista hondureño siga ganando protagonismo en los esquemas de Calero, así como que siga sumando minutos en la máxima categoría española y jugando los 90’ minutos de los partidos del equipo levantino.

Son otros jugadores, quizá, los que se van a llevar los titulares de prensa en los partidos del Levante, especialmente el delantero Etta Eyong, que llegó al final del mercado de fichajes en España, siendo una de las grandes gangas del mercado, y parece que está cumpliendo las expectativas con creces, y ya muchos lo sitúan en algún gran club el próximo curso., pero el papel de Arriaga, que firmó para tres años con el club valenciano el pasado mes de julio, es fundamental para garantizar estabilidad y equilibrio en el centro del campo.

Será importante también que el equipo mantenga una buena trayectoria para garantizar así la continuidad del actual técnico, un enamorado de Arriaga y cuyo fichaje fue una petición expresa por su parte. Es común en España que los clubes destituyan a los entrenadores a la mínima que las cosas no van del todo bien, como hizo otro recién ascendido de la liga española, el Oviedo, con Paunovic, y la llegada de otro entrenador al banquillo del Levante sí podría tener algún efecto negativo sobre el rendimiento, o la cantidad de minutos, de Kervin Arriaga en Valencia. Por ahora, hay muchas razones para ser optimistas con la posibilidad de que Arriaga siga representando al fútbol hondureño en una de las mejores ligas del mundo.