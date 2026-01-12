Luis Núñez y Luis Yánez murieron tras negligencia médica bajo cuidado de ICE

Luis Beltran Yánez Cruz y Luis Gustavo Núñez Cáceres estaban en custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) antes de la tragedia. Murieron en menos de una semana por complicaciones de salud, según informó la agencia federal. ¿Qué se sabe?
Yánez Cruz, de 68 años, murió el 6 de enero en California, y Núñez Cáceres, de 42 años, falleció el 5 de enero en Texas, ambos por de problemas de corazón.
Yáñez Cruz, un inmigrante ilegal hondureño de 68 años bajo custodia de ICE, falleció en el Hospital John F. Kennedy Memorial en Indio después de ser ingresado por problemas de salud relacionados con el corazón.
Según explico su hija, quien se estaba visiblemente devastada, Yánez "venía de desayunar en un lugar que frecuentaba siempre; lastimosamente, al salir de ese lugar se encontró con los malditos “caza recompensas”. Desde allí empezó la maldita pesadilla para mi papá".
Explicó que lo "llevaron al centro de detención Delaney Hall en Newark, donde estuvo una semana. Durante ese tiempo, mi papá se enfermó de tos y gripe, algo normal porque andaba contagiado con ese virus. Luego lo trasladaron al Centro de Detención Regional Calexico, California. A la semana de estar allí, mi papá empezó a quejarse de dolor de estómago; solo le daban pastillas sin saber la razón del dolor, que siempre aparecía cuando él comía. Luego empezó con cansancio; me contaba que al caminar le faltaba el aire, se quejaba, y no le brindaron ayuda médica".
Relató que "el martes 6 de enero, un agente de migración me llamó para decirme que mi papá había fallecido. Una muerte tan inesperada que mi corazón aún no asimila lo que le hicieron, porque él era un señor sano, sin ninguna condición médica. Solo llegó a ese maldito lugar y mi papá empezó a enfermarse".
Yánez Cruz, que había sido deportado previamente, intentó obtener varias veces, entre 1999 y 2012, sin éxito el estatus de protección temporal (TPS), y fue detenido en Newark, Nueva Jersey, en noviembre de 2025.
Por otro lado, Núñez Cáceres, al que la agencia solo acusaba de entrar ilegalmente a EE UU, fue arrestado en noviembre de 2025 en Houston, Texas.
A finales de diciembre fue ingresado por un fallo cardíaco congestivo que se agravó y, tras varias emergencias, permaneció en la unidad de cuidados intensivos hasta su muerte.
Familiares de Luis Yánez han pedido ayuda para la repatriación de su cuerpo, así como los gastos funerarios del hondureño.