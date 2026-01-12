Álvaro Arbeloa sustituye a Xabi Alonso como nuevo entrenador del Real Madrid

Madrid, España.- La era de Xabi Alonso es historia y el Real Madrid ya tiene a su sustituto. Los blancos han anunciado a Álvaro Arbeloa como su nuevo entrenador para el resto de la temporada. Arbeloa, quien hasta la fecha se ha venido desempeñando como entrenador del Real Madrid Castilla, equipo filial de los blancos, toma las riendas del conjunto merengue un día después de la derrota en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona, la cual ha provocado una inesperada sacudida en la Casa Blanca con la partida de Alonso.

El exfutbolista español no perderá tiempo y hará su debut en el banquillo del primer equipo este miércoles, cuando el Madrid visite al Albacete en la Copa del Rey. Arbeloa tendrá por delante el reto de recomponer el rumbo en un Real Madrid que marcha segundo en Liga a cuatro puntos del Barcelona y se encuentra en el séptimo puesto de la primera fase de la Champions League, en donde la tarea es clasificar directo a octavos de final.

Comunicado del Real Madrid

El Real Madrid C. F. comunica que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo. Álvaro Arbeloa ha sido el entrenador del Castilla desde junio de 2025, y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020. Dirigió al Infantil A en la temporada 2020-2021 proclamándose campeón de Liga, al Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025. Como entrenador del Juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025.