Nuevo fichaje llega a Barcelona: El crack que reforzará al equipo de Hansi Flick en el 2026

Barcelona, España.- El lateral portugués Joao Cancelo ha aterrizado este lunes en la capital catalana para pasar la revisión médica y firmar un contrato hasta final de la temporada con el Barcelona, al que llega cedido por el Al-Hilal saudí.
Cancelo, de 31 años, ha dicho que está "muy contento" por regresar al conjunto azulgrana, donde ya jugó como cedido por el Manchester City el curso 2023-24, y al que vuelve ahora para cubrir la baja de larga duración del central danés Andreas Christensen.
El internacional luso pasará esta tarde reconocimiento médico y el martes será presentado como nuevo jugador del Barcelona, tras firmar su nuevo contrato en las oficinas del club.
Diario MARCA ha revelado que la idea del conjunto culé es que luego de ser presentado, ya pueda viajar con el plantel a Santander para disputar este jueves el partido frente al Racing por los octavos de final de la Copa del Rey.
Además, el club no recibió hasta el pasado sábado el visto bueno de LaLiga para esta incorporación. La Comisión Médica tenía que validar el informe que envió el Barcelona sobre la lesión de Andreas Christensen.