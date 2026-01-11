La euforia del Barcelona con inesperado jugador y la tristeza en el Real Madrid

El éxtasis del Barcelona tras conquistar un nuevo título contrasta con la inexplicable actitud de Mbappé, quien pidió a sus compañeros retirarse del protocolo de premiación.
Barcelona derrotó al Real Madrid en la final de la Supercopa de España 2026 celebrada en Yeda, Arabia Saudita.
Segunda vez consecutiva que los culés derrotan a los merengues en esta instancia.
Los de Hansi Flick celebraron el primer título de 2026.
Dolorosa noche para la afición blanca que no pudo igualar el marcador en la última jugada del partido.
Momento del pitido para marcar el final del encuentro y el Barça pudiera celebrar el gane.
Entre compañeros culés celebraron la victoria, mientras los jugadores del Real Madrid caminaban con la cara baja.
Vinicius Jr fue figura en la cancha anotando un golazo y aún así fue sustituido por Xabi Alonso.
Jude Bellingham seguramente no podía creer lo que había sucedido.
El tridente letal del Barcelona.
Así celebró la joven joyita de 18 años, Lamine Yamal.
Durante la ceremonia de premiación, medios españoles informaron que Kylian Mbappé no comprendía la razón por la que sus compañeros del Real Madrid aguardaban para realizar el pasillo de honor al Barcelona.
Ante la confusión, el francés les pidió que se retiraran; sin embargo, desde el club blanco aclaran que fue la RFEF la que ordenó el desplazamiento a otra zona del campo.
La institución blanca argumentó que la posición de los jugadores obstaculizaba la toma de las cámaras de televisión.
Dani Olmo besando la copa de campeón.
Florentino Pérez reconoció a Hansi Flick mientras pasaba por su medalla de campeón.
¿Xabi Alonso está en la cuerda floja?
Gavi formó parte de la delegación del Barcelona para viajar a Arabia Saudita y así pudo celebrar junto con sus compañeros, a pesar de estar fuera por lesión.
Décimo sexto título de Supercopa para el club culé.