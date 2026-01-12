Laporta lanza crítica contra el Real Madrid y Mbappé: "Deben estar muy jodidos"

Laporta se mostró sorprendido porque los jugadores blancos no hicieran el tradicional pasillo de campeón durante la premiación y también se refirió a Kylian Mbappé , quien fue captado diciéndole a sus compañeros que abandonaran la cancha tras recibir la medalla de subcampeón.

Barcelona, España.- El presidente del Barcelona , Joan Laporta , lanzó una crítica contra el Real Madrid después de la postura que mostró el club blanco durante la ceremonia de premiación en la Supercopa de España, en donde los azulgranas se hicieron con el título venciendo 3-2 a los merengues.

"Me sorprende lo que hizo. En la victoria y en la derrota hay que ser generoso y respetuoso. Esto es deporte y se debe tener un comportamiento normal. Creo que nosotros, en la victoria, fuimos generosos y respetamos al equipo contrario. Por eso no lo puedo entender", declaró Laporta a RAC-1.

"Había un punto diferente desde el partido de Liga y estaban algo picados los futbolistas. Es algo que se puede entender. La verdad es que yo no vi ese momento de Mbappé sobre el campo, pero entiendo que debían ser momentos muy jodidos. Deben estar muy jodidos y hubo esa reacción", agregó.

El máximo directivo azulgrana consideró que por el lado del Real Madrid existe mucha frustración por la derrota a raíz de cómo se fue dando el partido, el cual se terminó definiendo por muy pocos detalles.