Vinicius le pone fin a tres meses de sequía goleadora marcando en el clásico ante Barcelona

Con su anotación ante el Barcelona, el delantero brasileño le puso fin a su prolongada sequía goleadora. El '7' bailó a Koundé y Cubarsi para marcar un golazo

  • Actualizado: 11 de enero de 2026 a las 13:57
Vinicius celebrando su gol en el clásico.

 Foto: EFE

Yeda, Arabia Saudita.- La sequía goleadora de Vinicius Jr. ha llegado a su fin. El brasileño, acostumbrado a los grandes escenarios, apareció cuando el Real Madrid más lo necesitaba y marcó el gol del momentáneo empate 1-1 en una final de Supercopa de España ante el Barcelona que ha sido una lluvia de goles en el cierre de la primera parte.

El brasileño tomó el balón por el costado izquierdo y recordando a su mejor versión dejó retratado a Jules Koundé con una humillante cocina para entrar al área, eludir a Cubarsi y definir colocado ante Joan García para poner el empate 1-1 pocos minutos después de que su compatriota Raphinha pusiera a ganar a los azulgranas.

Vini se reencontró con el gol después de tres meses. La última vez que el exfutbolista del Flamengo de Brasil había celebrado fue el 4 de octubre de 2025, cuando fue autor de dos tantos en la victoria 3-0 del Real Madrid frente al Villarreal.

Desde entonces, el rendimiento de Vinicius ha sido fuertemente cuestionado por su poco aporte en ataque y sobre todo por sus polémicas dentro y fuera de la cancha, llegando hasta al punto de protagonizar discusiones con su entrenador Xabi Alonso.

