Vinicius le pone fin a tres meses de sequía goleadora marcando en el clásico ante Barcelona

Yeda, Arabia Saudita.- La sequía goleadora de Vinicius Jr. ha llegado a su fin. El brasileño, acostumbrado a los grandes escenarios, apareció cuando el Real Madrid más lo necesitaba y marcó el gol del momentáneo empate 1-1 en una final de Supercopa de España ante el Barcelona que ha sido una lluvia de goles en el cierre de la primera parte.

El brasileño tomó el balón por el costado izquierdo y recordando a su mejor versión dejó retratado a Jules Koundé con una humillante cocina para entrar al área, eludir a Cubarsi y definir colocado ante Joan García para poner el empate 1-1 pocos minutos después de que su compatriota Raphinha pusiera a ganar a los azulgranas.