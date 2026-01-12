Reacción de la prensa al gesto de Mbappé, "Papá es papá" y la burla de Cristóbal Soria

La prensa señala a Mbappé como un mal perdedor, se rinde ante Barcelona tras ganar la Supercopa de España y piden el despido de Xabi Alonso tras perder el primer título del año.
Diario Sport: "El Barça impone su ley y tumba al Madrid en una final de Supercopa alocada".
El País de España: "El Barça conquista ante el Real Madrid un clásico gigantesco en la final de la Supercopa".
De acuerdo con lo publicado por el diario Récord en sus redes sociales, el Real Madrid decidió no realizar el tradicional pasillo de honor al FC Barcelona tras perder la final de la Supercopa de España frente al conjunto azulgrana.
Diario Marca: "El jeque es Raphinha".
Diario AS: "La Supercopa de Raphinha".
El Nacional de Cataluña: "El Barça se impone al Real Madrid en una final disputada (3-2) y gana de nuevo la Supercopa de España".
Mundo Deportivo: ¡El Barça somete a un Madrid 'mourinhizado' y reina en Jeddah!
Cristobal Soria: "Nos habían contado que el real de madrid siempre ganaba las finales (risas). Pues este real de madrid de Xabi Alonso no gana ni las finales...!!!".
Diario DIEZ: "¡DOMINIO CULÉ! En los últimos seis Clásicos, Barcelona le ha ganado cinco al Real Madrid. Los Culés han conquistado 4 títulos frente a Real Madrid en los últimos seis juegos. Le ha ganado LaLiga. Dos Supercopas. Le ganó la Copa del Rey. El Barcelona de Hansi Flick doma a los merengues".
MisterChip: "El Barcelona es el primer vigente campeón de La Liga que gana la Supercopa de España con el formato actual. El Barcelona es el primer equipo que defiende con éxito el título de la Supercopa de España desde que el torneo se disputa con el formato actual. Todos los equipos que ganaron la Supercopa de España en Arabia Saudí terminaron la temporada ganando también la Liga".
Tomás Roncero: "Derrota inmerecida. En los últimos minutos hemos tenido dos claras para forzar los penaltis. Al final hemos perdido por un gol de rebote. El Madrid ha muerto de pie".
El Chiringuito TV: "¡FINAAAL! EL BARÇA, SUPERCAMPEÓN DE ESPAÑA".
Gustavo Roca de Diario DIEZ: "PAPÁ ES PAPÁ... El FC Barcelona derrotó una vez más en una final al Real Madrid y se consagra Supercampeón de España. Un doblete de #Raphinha y un tanto más de Lewandowski hicieron que el Barça se imponga nuevamente contra los blancos. Raphinha y Hansi Flick traen de hijo hace un ratito a los merengues. Primer clásico del 2026 y primer descalabro del equipo de Xabi Alonso".
Asimismo, pidió la cabeza del DT de Real Madrid: "Fuera Xabi Alonso. Real Madrid no puede seguir con Alonso. Hoy mismo debería ser cesado de su puesto como técnico".
Johan Raudales, periodista de Diario DIEZ: "Kylian Mbappé es mal perdedor. El Barça ha hecho el pasillo a los subcampeones, mientras que Mbappe se ha llevado a sus compañeros a vestuarios, sin hacer el pasillos".
FAN 10 en redes sociales: "Xabi Alonso demostró que no es el indicado para poder dirigir al Real Madrid cambios totalmente malos y un mal planteamiento, es momento de buscar un director que sepa dirigir al Mejor club y sobre todo que tenga mentalidad para jugar finales".
BOLAVIP Argentina: "Barcelona le ganó a Real Madrid en un partidazo y es el campeón de la Supercopa de España".