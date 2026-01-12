Reacción de la prensa al gesto de Mbappé, "Papá es papá" y la burla de Cristóbal Soria

MisterChip: "El Barcelona es el primer vigente campeón de La Liga que gana la Supercopa de España con el formato actual. El Barcelona es el primer equipo que defiende con éxito el título de la Supercopa de España desde que el torneo se disputa con el formato actual. Todos los equipos que ganaron la Supercopa de España en Arabia Saudí terminaron la temporada ganando también la Liga".