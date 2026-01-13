El fuerte reclamo que le habría costado el puesto a Xabi Alonso: "¡No sabía que venía a entrenar a una guardería!"

"Concluye esta etapa profesional y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad. Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la aficón y al madridismo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible", escribió Alonso en su cuenta de X.