El fuerte reclamo que le habría costado el puesto a Xabi Alonso: "¡No sabía que venía a entrenar a una guardería!"

La era Xabi Alonso al frente del Real Madrid es historia, pero un día después de su salida del equipo blanco han salido a la luz detalles que muestran su tensa relación con algunos jugadores

  • Actualizado: 13 de enero de 2026 a las 12:26
1 de 10

Tras la salida de Xabi Alonso ha salido a la luz un tenso momento con los futbolistas que habría sido la gota que derramó el vaso y propició su salida.

 Foto: EFE
2 de 10

Xabi Alonso se despidió este martes del madridismo lamentando no haber conseguido los resultados esperados al frente de los blancos.

 Foto: EFE
3 de 10

"Concluye esta etapa profesional y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad. Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la aficón y al madridismo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible", escribió Alonso en su cuenta de X.

 Foto: EFE
4 de 10

No obstante, el adiós de Xabi Alonso ha sacado a la luz el divorcio que existía entre el entrenador y la plantilla, hasta el punto de que el técnico hizo un fuerte reclamo a sus jugadores durante el entrenamiento, siendo este un momento clave que definió su futuro en el banquillo merengue.

 Foto: EFE
5 de 10

"¡No sabía que venía a entrenar a una guardería!", exclamó un molesto Xabi Alonso durante uno de sus últimos entrenamientos, según revela este martes el diario Marca.

 Foto: EFE
6 de 10

Según el citado medio, Alonso no ocultó su frustración con sus jugadores, quienes no parecían acoplarse a su forma de conducir al equipo.

 Foto: Real Madrid CF
7 de 10

El enfado de Xabi con su plantel prácticamente sentenció su salida. Aquella frase no sentó nada bien a los futbolistas, con quienes cada vez fue más notorio el distanciamiento.

 Foto: EFE
8 de 10

Asimismo, en España indican que los jugadores no estaban de acuerdo con la alta exigencia de Alonso durante los entrenamientos y que recibían un "excesivo volumen de información".

 Foto: EFE
9 de 10

Tras el Mundial de Clubes y el poco margen de trabajo que tuvo antes de iniciar la temporada, Xabi Alonso buscó corregir muchos aspectos, pero terminó chocando con el equipo.

 Foto: EFE
10 de 10

Entre los jugadores había mucho descontento con la gestión del "Tolosarra" y la derrota ante el Barcelona en la Supercopa de España marcó el fin de la era Xabi Alonso.

 Foto: EFE
