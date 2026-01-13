El fuerte reclamo que le habría costado el puesto a Xabi Alonso: "¡No sabía que venía a entrenar a una guardería!"

Tras la salida de Xabi Alonso ha salido a la luz un tenso momento con los futbolistas que habría sido la gota que derramó el vaso y propició su salida.
Xabi Alonso se despidió este martes del madridismo lamentando no haber conseguido los resultados esperados al frente de los blancos.
"Concluye esta etapa profesional y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad. Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la aficón y al madridismo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible", escribió Alonso en su cuenta de X.
No obstante, el adiós de Xabi Alonso ha sacado a la luz el divorcio que existía entre el entrenador y la plantilla, hasta el punto de que el técnico hizo un fuerte reclamo a sus jugadores durante el entrenamiento, siendo este un momento clave que definió su futuro en el banquillo merengue.
"¡No sabía que venía a entrenar a una guardería!", exclamó un molesto Xabi Alonso durante uno de sus últimos entrenamientos, según revela este martes el diario Marca.
Según el citado medio, Alonso no ocultó su frustración con sus jugadores, quienes no parecían acoplarse a su forma de conducir al equipo.
El enfado de Xabi con su plantel prácticamente sentenció su salida. Aquella frase no sentó nada bien a los futbolistas, con quienes cada vez fue más notorio el distanciamiento.
Asimismo, en España indican que los jugadores no estaban de acuerdo con la alta exigencia de Alonso durante los entrenamientos y que recibían un "excesivo volumen de información".
Tras el Mundial de Clubes y el poco margen de trabajo que tuvo antes de iniciar la temporada, Xabi Alonso buscó corregir muchos aspectos, pero terminó chocando con el equipo.
Entre los jugadores había mucho descontento con la gestión del "Tolosarra" y la derrota ante el Barcelona en la Supercopa de España marcó el fin de la era Xabi Alonso.