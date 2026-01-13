Denuncian ante el Conadeh abandono consular de hondureños detenidos en EE UU

Tegucigalpa, Honduras.- La Fundación 15 de Septiembre interpuso una denuncia formal ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) por la presunta falta de asistencia consular a ciudadanos hondureños detenidos en distintos centros migratorios de Estados Unidos. Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, aseguró que la organización documentó varios casos de hondureños que llevan meses privados de libertad sin recibir acompañamiento de autoridades consulares, pese a que sus nombres ya habrían sido entregados al Estado hondureño.

"Hoy hemos interpuesto una denuncia por la grave situación que viven nuestros compatriotas detenidos en distintos centros migratorios de Estados Unidos. Es preocupante porque hay hondureños que ya llevan meses privados de libertad y están entrando en un nivel crítico de desesperación, más aún al conocer que hay compatriotas que han fallecido dentro de estos centros", expresó Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre. El dirigente señaló que la denuncia se fundamenta en la falta total de asistencia consular, a pesar de que las autoridades hondureñas habrían sido notificadas con antelación sobre varios de los casos. "Nos están llamando desde los mismos centros porque llevan más de cinco meses detenidos y al final saben que serán deportados. No entienden por qué los mantienen tanto tiempo encerrados si no han cometido ningún delito", sostuvo. Juan Flores enfatizó que la mayoría de los hondureños detenidos no enfrenta cargos criminales, sino únicamente faltas administrativas relacionadas con su estatus migratorio en Estados Unidos. "No es delito lo que han cometido, simplemente estaban en Estados Unidos sin estatus migratorio, y aun así los mantienen por meses en detención", denunció. Entre los casos mencionados, el presidente de la fundación expuso la situación de una compatriota que, tras perder su Estatus de Protección Temporal (TPS) el pasado 8 de septiembre, fue detenida tres días después y desde entonces permanece recluida en un centro de detención migratoria.