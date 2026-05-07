DPI descarta robo en crimen de madre e hijo frente al JTR

Las diligencias de la Dirección Policial de Investigación (DPI) indican que debido a la dinámica con la que los criminales mataron a Favio Ismael Sarmiento Padilla, de 36 años e Isidora Padilla Cardona (72) se trató de un ataque directo en su contra.

San Pedro Sula, Honduras.- Los avances investigativos en torno al crimen de una madre y su hijo la tarde del martes frente al instituto José Trinidad Reyes (JTR) de esta ciudad descartan el robo como motivo del ataque.

Asimismo, dio a conocer que, aunque el móvil del doble crimen todavía no es claro, no descartan como líneas de investigación la extorsión, ya que Sarmiento Padilla tenía un negocio de venta de zapatos, enemistades personales, ya sea por parte del joven o de su madre, así como una posible equivocación de objetivo.

El ataque en el que murió el emprendedor y su madre ocurrió alrededor de la 1:20 pm, en la calle 10, 23 avenida, de la colonia San Carlos de Sula, sector sureste de la ciudad.

Ellos se conducían en un vehículo Honda Civic azul junto con dos mujeres más, quienes serían familiares y las que resultaron ilesas en el ataque.

Según testigos, sujetos armados interceptaron a Sarmiento Padilla y, tras obligarlo a detenerse, comenzaron a disparar por las ventanas delanteras del vehículo. Ambas víctimas quedaron sin vida en los asientos del piloto y pasajero delantero. Los dos supervivientes iban en el asiento trasero.

Sospechoso. Producto de las investigaciones, el DPI informó que la recopilación de testimonios en la escena permitió obtener características de un sujeto que habría disparado en contra de madre e hijo.

La información acompañada con la ayuda de la Inteligencia Artificial (IA) posibilitó la elaboración de un retrato que, de acuerdo con testigos, alcanza un 85% de parecido con el supuesto homicida.