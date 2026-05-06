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Así luciría el sicario que atacó a Favio Sarmiento y a su madre en San Pedro Sula

Con ayuda de la IA, la DPI logró crear una imagen de cómo luciría el sospechoso de asesinar a Favio y a doña Isidora en San Pedro Sula

  • Actualizado: 06 de mayo de 2026 a las 17:53
Así luciría el sicario que atacó a Favio Sarmiento y a su madre en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.-Con la ayuda de un retrato del presunto responsable del ataque armado en el que murieron un emprendedor y su madre el martes 5 de mayo frente al instituto José Trinidad Reyes (JTR) de San Pedro Sula, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) quiere dar con su paradero.

Con la imagen, generada con apoyo de la Inteligencia Artificial (IA) y con datos recabados con testigos que dieron características del sospechoso, las autoridades esperan que la población pueda identificar al individuo y bridar información que permita dar con su paradero. El retrato tiene un 85 por ciento de parecido al supuesto hechor, manifestaron.

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Así luciría el presunto asesino de Favio y doña Isidora.

Así luciría el presunto asesino de Favio y doña Isidora.

 (Foto: El Heraldo)

La DPI indicó que las personas que tengan información, pueden comunicarse al teléfono 2236-1200 extensión 3012, disponible las 24 horas.

Según las características proporcionadas, el sospechoso tendría entre 25 y 40 años y podría mezclarse entre comerciantes informales, conductores de mototaxis o personal del rubro de seguridad.

El hecho en el que estaría involucrado ocurrió la tarde del martes 5 de mayo, en la 10 calle, 23 avenida, de la colonia San Carlos de Sula, en el sector sureste de la ciudad.

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Las víctimas fueron identificadas como Favio Ismael Sarmiento Padilla (de 36 años) e Isidora Padilla Cardona (de 72). Sus cuerpos quedaron en los asientos del conductor y pasajero de un vehículo Honda Civic azul en el que se transportaban.

Personas que se encontraban en la zona indicaron que el hecho ocurrió alrededor de la 1:20 pm. Según relataron, sujetos armados interceptaron a Sarmiento Padilla frente al instituto JTR. Tras obligarlo a detenerse, rodearon el automóvil y comenzaron a disparar contra las ventanas del conductor y copiloto.

Testigos afirmaron que, tras cometer el ataque, los individuos abordaron un vehículo que los esperaba y huyeron en dirección a la zona este de la ciudad.

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Los ciudadanos también informaron que, luego de la balacera, observaron a dos personas inconscientes dentro del automóvil y dos mujeres más en el asiento trasero en estado de shock, por lo que llamaron al 911.

Paramédicos que acudieron al lugar minutos después confirmaron que madre e hijo habían muerto. Las otras dos mujeres fueron trasladadas a un centro asistencial en ambulancia y, posteriormente, se confirmó que resultaron ilesas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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