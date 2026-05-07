Comisión de Energía revisará reducción de plazo de pago del servicio y plantea focalizar subsidios

Tegucigalpa, Honduras.- La crisis que atraviesa la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ha llegado a un punto crítico que amenaza con el colapso total del sistema. Walter Chávez, diputado del Partido Nacional y miembro de la Comisión de Energía del Congreso Nacional, calificó la situación actual de la estatal como de "cuidados intensivos", señalando que la falta de licitaciones oportunas en el pasado y el alto costo de los combustibles han profundizado el déficit energético que hoy castiga a la población con apagones. ​Ante este panorama, la Comisión de Energía ha sido convocada a una reunión de emergencia para el próximo martes, donde se tomarán decisiones drásticas respecto a las finanzas de la institución. Uno de los puntos más polémicos será la revisión de los subsidios, ya que actualmente el Estado beneficia a 950,000 abonados, una cifra que se considera insostenible para una empresa que regala lo que no tiene y que arrastra pérdidas técnicas y no técnicas del 38%.​

"La ENEE es un tema que está en crisis, pero está en cuidados intensivos, ya a punto de morir", advirtió el parlamentario Walter Chávez.​La propuesta se encamina a una focalización rigurosa del beneficio, planteando reducir el número de subsidiados de 950,000 a apenas 320,000 beneficiarios. Según los análisis de la comisión, existen abonados en zonas residenciales de alta plusvalía que, por su bajo consumo, están recibiendo una energía regalada que el Estado no puede costear, mientras la estatal pierde mensualmente 1,300 millones de lempiras por este concepto. ​Además de los subsidios, el Congreso Nacional pondrá bajo la lupa la relación con los generadores privados, quienes han sido beneficiados por contratos estatales durante décadas. El planteamiento es que, tras 30 años de pagos, los generadores deben mostrar mayor conciencia social, proponiendo que cualquier nuevo contrato que se firme establezca que las instalaciones pasen a manos del Gobierno después de 20 años de operación, asegurando así el patrimonio del Estado. ​"Es ponerse la mano en la conciencia de los generadores de energía; ya el Gobierno les ha pagado más de 30 años todas las instalaciones que han hecho", señaló el diputado de la Comisión de Energía. ​En cuanto al déficit energético, las cifras son alarmantes, alcanzando los 1,500 megavatios, lo que imposibilita cubrir la demanda actual sin racionamientos. A esto se suma el problema de la morosidad y el robo de energía, donde se cuestiona que la presión de corte siempre recae sobre los más humildes, mientras grandes empresarios y "ladrones de energía" de alto perfil mantienen deudas millonarias sin enfrentar consecuencias legales o técnicas.



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