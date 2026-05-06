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Hay cortes de energía de hasta ocho horas en Honduras

Las interrupciones son necesarias para mantener en operación la red, debido a la obsolescencia de varios sistemas y a la alta carga que soportan, afirmaron las autoridades

  • Actualizado: 06 de mayo de 2026 a las 21:38
Hay cortes de energía de hasta ocho horas en Honduras

La ENEE dice que los cortes son por las reparaciones.

Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.-Cada semana, miles de abonados son afectados por cortes de energía eléctrica de hasta ocho horas, programados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Según las autoridades, las interrupciones son necesarias para mantener en operación la red, debido a la obsolescencia de varios sistemas y a la alta carga que soportan.

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Los mantenimientos programados, de hasta ocho horas semanales, se realizan tomando en cuenta los circuitos con mayores fallas y demanda.

“Los mantenimientos programados radican en diferentes aspectos: mantenimiento preventivo en las líneas de distribución, transmisión y generación. Tenemos problemas por altas temperaturas en la zona sur, zona norte y litoral; sin embargo, se ha concentrado más en la zona sur y norte”, dijo Edwin Padilla, de la Unidad Técnica de Control de Distribución (UTCD).

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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