Hay cortes de energía de hasta ocho horas en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-Cada semana, miles de abonados son afectados por cortes de energía eléctrica de hasta ocho horas, programados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Según las autoridades, las interrupciones son necesarias para mantener en operación la red, debido a la obsolescencia de varios sistemas y a la alta carga que soportan.