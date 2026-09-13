Tabla de posiciones Liga Nacional de Honduras: Marathón tumba a Olimpia y así queda Motagua

San Pedro Sula, Honduras.- La jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras ha dejado movimientos importantes en la parte alta y baja de la clasificación, a falta de conocer el resultado del duelo entre Independiente de Siguatepeque y Juticalpa FC, que cierra la fecha. Marathón es el gran ganador de la jornada. El conjunto verdolaga derrotó 1-0 al Olimpia con gol de Henry Figueroa y llegó a 17 puntos, convirtiéndose en el nuevo líder solitario del campeonato. Además, le quitó el invicto al conjunto blanco.

El Real España se mantiene en el segundo lugar con 15 unidades. La Máquina dejó escapar el triunfo ante Olancho luego de que Ofir Padilla marcara un espectacular tiro libre al minuto 90 para establecer el 1-1 definitivo. Los aurinegros continúan invictos después de siete partidos. Olimpia, tras a la derrota ante Marathón, baja el tercer puesto con 14 puntos, mientras que Motagua escaló al cuarto lugar con 13 unidades después de imponerse 1-0 al Génesis PN. El vigente campeón volvió a ganar y recortó distancia con los equipos que ocupan los primeros puestos. En la quinta posición aparece Génesis PN, con 10 puntos, seguido por Olancho FC, también con 10 unidades. Los Potros tienen una diferencia de goles de +1, mientras que los carpinteros cuentan con +4. Más abajo, Estrella Roja ocupa el séptimo puesto con 9 puntos tras empatar 2-2 ante Platense. El equipo de Siguatepeque tiene una diferencia de goles de -1.

En la zona baja, Independiente de Siguatepeque suma 6 puntos con un partido pendiente, mientras que Lobos UPNFM y Platense tienen 5 unidades cada uno. Los Lobos consiguieron una importante victoria ante Choloma en esta jornada y buscan salir del fondo. Choloma permanece en el penúltimo lugar con 4 puntos, mientras que Juticalpa FC cierra la clasificación con 3 unidades, aunque todavía tiene pendiente su partido contra Independiente.

Tabla de posiciones