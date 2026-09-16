Ángela Mariel Moya: Futura periodista y palillona de excelencia

Tegucigalpa, Honduras.- Ángela Mariel Moya conserva —incluso en la calma de la sala de redacción de EL HERALDO— la misma seguridad que exhibió frente al público durante los desfiles patrios, con su uniforme, una pieza de corte marcial en negro con vistosos apliques dorados, hombreras de fleco y un quepí rematado en plumas oscuras, silueta que remite a la estética clásica de las palillonas hondureñas con un guiño contemporáneo en sus terminaciones metálicas. La joven de 17 años cursa el duodécimo grado de Bachillerato Técnico Profesional en Informática en el Instituto Mary de Flores, y fue esa dualidad, la de estudiante de excelencia académica y palillona destacada, la que la llevó a protagonizar la portada de ayer. “Me sentí muy alegre y orgullosa de representar a mi instituto”, dice sobre ese reconocimiento, y esa alegría es la que acompaña el resto de la conversación.

Es su segundo año desfilando como palillona. ¿Por qué tomó la decisión de volver a participar? El año pasado fue mi primera vez como palillona. Siento que no di mi 100% al estar un poco insegura. Pero este año lo di todo, sonreí, posé a las cámaras y me siento muy alegre del resultado. ¿Cómo fueron sus primeros ensayos? ¿Se le dificultaban los pasos? Sí, en realidad yo nunca fui mucho de bailar. Entonces, al inicio lo que se me dificultaba fue la punta. Como toda catracha debería haberla aprendido desde antes, pero sí se me complicaba un poco.

¿Qué considera que es lo más difícil de ser palillona? La sincronización del grupo entero, porque no solo es hacer los pasos, sino sincronizarse con las compañeras y con la capitana. Más allá de esta faceta, ¿qué hace en sus tiempos libres? Además de dedicarme a mis estudios, me gusta dibujar, ver alguna serie, entretenerme y hacer manualidades.

¿Qué le diría a una niña o joven que sueña con ser palillona? Que den todo de ellas, que nunca esperen hasta el día del desfile. Practiquen su sonrisa desde los inicios de los ensayos y denlo todo. ¿Qué quiere hacer cuando se gradúe del colegio? ¿Qué planea estudiar?

Planeo estudiar una licenciatura en periodismo. Me interesa mucho y me gustaría ser periodista, hablar en las redes y demás. Para finalizar, ¿un mensaje para su familia y para quienes la apoyaron en todo este proceso? Les quiero dar gracias a todos. Me siento muy alegre, esos mensajes de amor y cariño me hacen muy feliz. Gracias por apoyarme todo el tiempo.