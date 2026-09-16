  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Ángela Mariel Moya: Futura periodista y palillona de excelencia

Ángela Mariel Moya, palillona del Instituto Mary de Flores, visitó la sala de redacción de EL HERALDO para conversar sobre su paso por los desfiles patrios y sus planes a futuro

  • Actualizado: 16 de septiembre de 2026 a las 18:17
Ángela Mariel Moya: Futura periodista y palillona de excelencia

La reina de las palillonas de EL HERALDO cursa el duodécimo grado del Bachiller Técnico Profesional en Informática en el Instituto Mary de Flores, donde mantiene un desempeño sobresaliente.

 Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Ángela Mariel Moya conserva —incluso en la calma de la sala de redacción de EL HERALDO— la misma seguridad que exhibió frente al público durante los desfiles patrios, con su uniforme, una pieza de corte marcial en negro con vistosos apliques dorados, hombreras de fleco y un quepí rematado en plumas oscuras, silueta que remite a la estética clásica de las palillonas hondureñas con un guiño contemporáneo en sus terminaciones metálicas.

La joven de 17 años cursa el duodécimo grado de Bachillerato Técnico Profesional en Informática en el Instituto Mary de Flores, y fue esa dualidad, la de estudiante de excelencia académica y palillona destacada, la que la llevó a protagonizar la portada de ayer.

“Me sentí muy alegre y orgullosa de representar a mi instituto”, dice sobre ese reconocimiento, y esa alegría es la que acompaña el resto de la conversación.

Planea estudiar periodismo al graduarse del colegio.

Planea estudiar periodismo al graduarse del colegio.

 (Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO)

Es su segundo año desfilando como palillona. ¿Por qué tomó la decisión de volver a participar?

El año pasado fue mi primera vez como palillona. Siento que no di mi 100% al estar un poco insegura. Pero este año lo di todo, sonreí, posé a las cámaras y me siento muy alegre del resultado.

¿Cómo fueron sus primeros ensayos? ¿Se le dificultaban los pasos?

Sí, en realidad yo nunca fui mucho de bailar. Entonces, al inicio lo que se me dificultaba fue la punta. Como toda catracha debería haberla aprendido desde antes, pero sí se me complicaba un poco.

De alumna aplicada a palillona destacada: Así es Ángela Moya, la reina de las palillonas de EL HERALDO

¿Qué considera que es lo más difícil de ser palillona?

La sincronización del grupo entero, porque no solo es hacer los pasos, sino sincronizarse con las compañeras y con la capitana.

Más allá de esta faceta, ¿qué hace en sus tiempos libres?

Además de dedicarme a mis estudios, me gusta dibujar, ver alguna serie, entretenerme y hacer manualidades.

Este es su segundo año consecutivo desfilando como palillona.

Este es su segundo año consecutivo desfilando como palillona.

 (Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO)

¿Qué le diría a una niña o joven que sueña con ser palillona?

Que den todo de ellas, que nunca esperen hasta el día del desfile. Practiquen su sonrisa desde los inicios de los ensayos y denlo todo.

¿Qué quiere hacer cuando se gradúe del colegio? ¿Qué planea estudiar?

Se roban las miradas: las palillonas del Mary de Flores brillan en los desfiles

Planeo estudiar una licenciatura en periodismo. Me interesa mucho y me gustaría ser periodista, hablar en las redes y demás.

Para finalizar, ¿un mensaje para su familia y para quienes la apoyaron en todo este proceso?

Les quiero dar gracias a todos. Me siento muy alegre, esos mensajes de amor y cariño me hacen muy feliz. Gracias por apoyarme todo el tiempo.

Su combinación de elegancia y disciplina la posicionó como una de las palillonas más populares de la jornada.

Su combinación de elegancia y disciplina la posicionó como una de las palillonas más populares de la jornada.

 (Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO)

.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias