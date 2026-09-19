¡Se puso duro el pan! También subirá de precio el lunes

TAMAL. Dicho y hecho, Salvador Nasralla, en vez de presentar las copias de los cheques, facturas y recibos del SAR, números de cuentas bancarias y aclarar el tamal que le acaba de destapar la UPL, sale a “defenderse” con lo único que sabe hacer: insultar y calumniar a los demás.

RECIBO. Anda juco solo porque se publicó la queja de un empresario de la zona norte, a quien no le dio recibo por sus aportaciones, y ahora está dispuesto a declarar ante el MP.

EFECTIVO. “No solo fue a uno, hay varios empresarios que se quejaron en la campaña, porque nunca les dio recibo y les pedía el dinero en efectivo para no dejar huellas”, dijo el mismo informante.

HERMES. Pero, claro está, como sabe bien que la información es cierta al ciento por ciento, allí sale llamando “seudoperiodista Hermes” al que escribe la columna.

CNA. Eso de “Hermes” lo sacó el CNA y, luego, el señor Luis Javier Santos, fiscal de la Uferco y furibundo activista de Libre, judicializó el caso para meter al mamo y dañar la imagen de periodistas “golpistas”.

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RADIO. Los cheques publicados, al menos en el caso del redactor de esta columna, fueron pagos por publicidad en el programa radial que tuvo por 35 años (Radio Tegucigalpa —hoy RCV—, Radio Reloj y Radio Centro de EU), igual a los pagos que recibe Nasralla desde hace 50 años por el arroz, la manteca y los espaguetis que anuncia y regala en X0, con el cual se tiene dormido a este pueblo.

UÑAS. Que el candidato de las “manos limpias” y de las uñas largas mejor aclare por qué depositaron aportaciones en las cuentas del diputado suplente, Josué Colindres, quien no era arte ni parte de la comisión de finanzas ni del CCEPL. Y todavía falta lo de USA.

PAN. Lo único que faltaba: las panificadoras anuncian que, a partir del próximo lunes, subirá el precio del pan debido al aumento de los combustibles y otras hierbas.

NADIE. Hay “people” en Honduras que su única comidita en la mañana es una tasita de café con pan. Y todo por esa guerra en Irán. Lástima que el “papi” no tiene quien le ayude y nadie sale a decir nada.

CHICO. Una buena noticia es que, según Chico Argeñal, meteorólogo en jefe de Cenaos, Los Laureles y La Concepción recuperarán sus embalses este fin de semana, así es que, salvados los capitalinos. Ummmm...

JULIO. Dios oiga a Chico Argeñal, porque Julio Quiñonez cree que la capital requiere de al menos uno o un huracán y medio para recuperar sus dos represas.