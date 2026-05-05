Preocupa la salud del padre de Shakira: esto es lo que se sabe sobre William Mebarak

Miami, Estados Unidos.- La salud de William Mebarak , padre de Shakira , volvió a encender las alarmas en las últimas horas luego de que trascendiera que sufrió un episodio de isquemia, una condición relacionada con la disminución del flujo sanguíneo.

El incidente ocurrió horas antes de un importante concierto de la artista en Brasil, lo que incluso habría provocado retrasos en el espectáculo, mientras la familia atendía la emergencia médica.

Debido a la gravedad inicial, Mebarak, de 94 años, fue ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permaneció bajo estricta vigilancia durante casi 24 horas. Sin embargo, con el paso de las horas, su evolución fue favorable.

Reportes recientes indican que el padre de la intérprete de Hips Don’t Lie logró salir de la UCI y ser trasladado a una habitación, lo que suele interpretarse como una señal positiva dentro de su recuperación.

Incluso, algunas versiones apuntan a que ya habría recibido el alta médica y se encuentra en casa, donde continúa su proceso de recuperación bajo supervisión especializada.