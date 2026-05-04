Las canciones que han marcado la historia del Mundial y los nuevos himnos rumbo a 2026

La Copa Mundial de la FIFA es una de las reuniones más esperadas cada cuatro años, pero si hay algo que le caracteriza más allá del deporte son las canciones que le acompañan en cada una de sus entregas.
Desde Shakira hasta Ricky Martin, pasando por Pitbull o Jennifer Lopez, los artistas que han puesto el sonido al Mundial se han posicionado siempre como los representantes musicales de esta competición global.
Abrimos esta selección con las tres canciones que pondrán ritmo a la edición de 2026. La primera es ‘Lighter’ de Jelly Roll, Carín León y Cirkut.
También destaca ‘Por Ella’ de Belinda y Los Ángeles Azules; y ‘Echo’ de Daddy Yankee y Sensheea.
Una de las presentaciones más recordadas es la de Pitbull y Jennifer López (i) junto a la brasileña Claudia Leitte (d) durante la gala de inauguración del Mundial de Fútbol de Brasil 2014, en el Arena de São Paulo de São Paulo, Brasil, cantando la canción oficial del torneo.
Otro evento musical memorable fue el de la cantante colombiana Shakira interpretando la canción oficial "Waka Waka" durante la ceremonia de clausura del Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010, previa al partido por la final entre Holanda y España.
El cantante puertorriqueño Ricky Martin también alcanzó gran notoriedad con su canción "La Copa de la Vida", en el Mundial de 1998.
Una de las presentaciones más antiguas, pero que también ha marcado la historia de este enorme evento deportivo, fue la de la cantante norteamericana Toni Braxton y el grupo 'Il Divo' durante la ceremonia de clausura del Mundial Alemania 2006, antes de disputarse la final entre Italia y Francia, en el Estadio Olímpico de Berlín, Alemania,.
Cabe destacar que, esta elección no solo se trata de una banda sonora elegida para poner ritmo a un encuentro entre países, sino también para convertirse en los temas del verano por excelencia.
La Copa Mundial es el evento internacional de fútbol masculino más importante hasta el momento. Este evento se realiza desde 1930 y en 2026 se celebra su vigésimo tercera edición, la primera en contar con tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá, y se llevará a cabo entre el 11 de junio y el 19 de julio.