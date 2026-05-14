Los protagonistas de "El señor de los anillos" se reúnen en España

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los actores Elijah Wood y Sean Astin, protagonistas de la trilogía de "El señor de los anillos", se reunirán por primera vez en España el 3 y el 4 de octubre durante la San Diego Comic-Con de Málaga, coincidiendo con el vigésimo quinto aniversario del estreno de la saga.

La agenda de ambos actores incluye su participación en paneles oficiales, sesiones de firmas y fotos con los fans asistentes, ha informado este viernes en un comunicado la organización de la Comic-Con de Málaga, que celebrará su segunda edición del 1 al 4 de octubre.

Elijah Wood cuenta con una carrera de más de tres décadas y, más allá de su papel como Frodo Bolsón, ha destacado por su labor en el cine independiente —obteniendo el Gran Premio del Jurado en Sundance por 'Ya no me siento a gusto en este mundo'— y su reciente consolidación en la industria televisiva con títulos como 'Yellowjackets'.