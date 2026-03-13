¿Por qué Adrian Grenier no estará en "El diablo viste a la moda 2"? El actor da su versión

Adrian Grenier, el actor que interpretó a Nate Cooper en "El diablo viste a la moda 2" (2006), no ha sido convocado para la secuela prevista para mayo de 2026.
Grenier, de 49 años, atribuye su ausencia al rechazo que generó su personaje entre el público a lo largo de los años: un novio al que los espectadores catalogaron de inmaduro, egocéntrico y poco solidario con la carrera de Andy Sachs, el personaje que Anne Hathaway volverá a interpretar junto a Meryl Streep.
En declaraciones exclusivas a Page Six, el actor reconoció que su exclusión fue "una decepción", aunque admitió comprender las posibles razones.
"Obviamente fue una decepción no recibir la llamada para estar en la secuela, pero también entiendo que hay cierto rechazo hacia Nate, el personaje, así que puede que eso tenga algo que ver", señaló.
Grenier reconoció que tardó en percibir las aristas más controvertidas de su personaje. Fue la reacción del público en internet —memes incluidos— lo que le llevó a reflexionar sobre ello.
"No me había dado cuenta hasta que empecé a pensarlo en serio, y quizás fue porque yo era tan inmaduro como Nate en aquel momento", declaró en una entrevista previa con Entertainment Weekly.
Tras ese proceso de reflexión, el actor terminó reconociendo la validez de esa lectura.
Ante la posibilidad de que su personaje simplemente hubiera concluido su arco narrativo en la primera entrega —Cooper anunciaba al final que se mudaba a Chicago para trabajar como chef—, Grenier se mostró poco convencido y aprovechó para lanzar una propuesta.
"De cualquier manera, deja espacio para un hermoso spinoff en el que Nate tenga su propia película". Preguntado si hablaba en serio, respondió: "¡Obviamente!".