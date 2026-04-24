El reparto de "El diablo viste a la moda 2" promete un "derroche de moda"

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los protagonistas del '"El Diablo Viste a la Moda 2", con las actrices estadounidenses Meryl Streep y Anne Hathaway a la cabeza, retoman sus personajes veinte años después de la primera parte y prometen "un derroche de moda sin complejos" en esta esperada secuela, que se estrenará el 29 de abril. "En la primera parte de la película se veía mucha ropa de trabajo, pero esta segunda parte es un espectáculo de moda sin complejos", aseguró este viernes Hathaway, acompañada de Streep y de sus compañeros de pantalla Emily Blunt y Stanley Tucci, en una rueda de prensa con medios internacionales a la que asistió EFE.

Dos décadas después de "El Diablo Viste a la Moda 2" (2006), Streep se vuelve a calzar los tacones de la tan reputada como temida editora de moda Miranda Priestly, y cruza nuevamente sus caminos con la que fuese su asistente, Andrea Sachs (Hathaway), ahora en la piel de una laureada periodista de investigación. Streep, que generalmente ha evitado participar en secuelas durante su carrera, ha hecho una excepción esta vez: "Quería saber si (Miranda) tenía sus escrúpulos empresariales intactos y situarla en un nuevo escenario", admite la actriz de 76 años. En esta ocasión, añade Streep, la editora de moda afronta un momento reputacional crítico y corre el riesgo de perder el control de todo lo que ha construido: "A medida que el barco se desmorona y siente que está en peligro, tiene que ceder, una palabra que le cuesta bastante (...), pero también se da cuenta de cuánto depende de las personas que la han apoyado. Y me gustan mucho estas reflexiones". En el caso de Hathaway, lo que le atrajo del personaje es que era una versión más madura y "segura" de sí misma, en comparación a la primera película. "Pensé que era genial que alguien que tiene tan claros sus valores, pase a tener una posición en el filme en donde tiene que averiguar si madurar y renunciar a algo son la misma cosa o diferente, y cómo abordarlo", confiesa la actriz.