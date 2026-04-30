"El diablo viste a la moda 2", entretiene pero no brilla como la original, según la crítica

Estados Unidos.- La esperada secuela de "El diablo viste a la moda 2" llega este jueves a los cines de todo el mundo con una mezcla de mucho glamour, lujo, buenas interpretaciones -especialmente de Meryl Streep- y una crítica, o más bien un retrato, del declive de las revistas en papel. Pero las críticas de los medios especializados no se han rendido a la secuela de un filme que supuso una sorpresa y una bocanada de aire fresco en 2006 y que, veinte años después, reutiliza los mismos elementos de entonces, lo que elimina el factor novedoso. Es una secuela "entretenida, aunque decepciona por el romance desconcertantemente aburrido y sin química de Andy con un aburrido magnate inmobiliario australiano (un papel insípido para Patrick Brammall)", afirma el diario The Guardian.

Mientras, Variety asegura que todo lo que hace el filme es ser un producto para los fans de la primera entrega. Pero, agrega, "es difícil imaginar que esta película alcance el estatus de entretenimiento reconfortante de su predecesora". Streep retoma el papel de Miranda Priestly, la editora jefe de Runway, papel inspirado en la legendaria periodista de moda y responsable de Vogue, Anna Wintour. Un personaje que Streep aceptó hace 20 años en un momento en el que incluso pensaba en su retirada, pero leyó el guión, se dio cuenta de que iba a ser un éxito y pidió el doble del salario que le ofrecían inicialmente. El filme le dio el impulso para seguir y ahora sigue siendo una de las grandes estrellas de Hollywood.