"El Diablo viste a la moda 2" promete "un derroche de moda sin complejos"

En esta ocasión, añade Streep, la editora de moda afronta un momento reputacional crítico y corre el riesgo de perder el control de todo lo que ha construido: "A medida que el barco se desmorona y siente que está en peligro, tiene que ceder, una palabra que le cuesta bastante (...), pero también se da cuenta de cuánto depende de las personas que la han apoyado. Y me gustan mucho estas reflexiones".