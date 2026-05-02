Diego Luna se une al live-action de "Enredados" en un rol misterioso

Madrid, España.- El actor Diego Luna se une al reparto de la adaptación en acción real de "Enredados", el clásico animado de 2010 que cautivó a millones con la historia de Rapunzel, según confirmaron The Hollywood Reporter y Deadline.

La gran particularidad de esta incorporación es el hermetismo que rodea su papel: Luna se integra al proyecto en un rol creado específicamente para esta película, cuyo rodaje comenzará en España en junio, y hasta ahí llega la información que Disney está dispuesta a revelar por ahora.

La producción ha mantenido bajo estricta confidencialidad la identidad de este nuevo rol y no se ha confirmado si el actor tendrá escenas musicales, dado que los detalles del guion permanecen en secreto.

Esta opacidad, lejos de decepcionar a los seguidores del proyecto, ha alimentado la especulación sobre cuál será su función dentro de un universo que, en su versión animada original, recaudó más de 591 millones de dólares en todo el mundo y generó incluso una serie para Disney Channel.

El de Luna no es un nombre que Disney haya elegido al azar. Su participación en "Enredados" fortalece su vínculo con el estudio, con el que ya colaboró al protagonizar la serie "Andor" del universo Star Wars, producción por la que obtuvo reconocimiento crítico, incluyendo nominaciones a los Emmy, los Globos de Oro y los Critics Choice.