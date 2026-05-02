Diego Luna se une al live-action de "Enredados" en un rol misterioso

Madrid, España.- El actor Diego Luna se une al reparto de la adaptación en acción real de "Enredados", el clásico animado de 2010 que cautivó a millones con la historia de Rapunzel, según confirmaron The Hollywood Reporter y Deadline.
La gran particularidad de esta incorporación es el hermetismo que rodea su papel: Luna se integra al proyecto en un rol creado específicamente para esta película, cuyo rodaje comenzará en España en junio, y hasta ahí llega la información que Disney está dispuesta a revelar por ahora.
La producción ha mantenido bajo estricta confidencialidad la identidad de este nuevo rol y no se ha confirmado si el actor tendrá escenas musicales, dado que los detalles del guion permanecen en secreto.
Esta opacidad, lejos de decepcionar a los seguidores del proyecto, ha alimentado la especulación sobre cuál será su función dentro de un universo que, en su versión animada original, recaudó más de 591 millones de dólares en todo el mundo y generó incluso una serie para Disney Channel.
El de Luna no es un nombre que Disney haya elegido al azar. Su participación en "Enredados" fortalece su vínculo con el estudio, con el que ya colaboró al protagonizar la serie "Andor" del universo Star Wars, producción por la que obtuvo reconocimiento crítico, incluyendo nominaciones a los Emmy, los Globos de Oro y los Critics Choice.
Ahora, con este nuevo paso, el actor consolida una relación que trasciende una franquicia en particular.
Otros detalles del elenco
El elenco principal de la película fue anunciado meses antes. La australiana Teagan Croft y el reconocido Milo Manheim encabezan el reparto como Rapunzel, la curiosa y valiente princesa de cabello mágico, y Flynn Rider, el descarado ladrón forajido que la ayuda a escapar de su torre-prisión.
Ambos obtuvieron los roles tras una búsqueda a ambos lados del Atlántico en diciembre. A ellos se suma Kathryn Hahn, quien encarnará a Mother Gothel, la villana que secuestra a Rapunzel para explotar las propiedades rejuvenecedoras de su cabello.
Detrás de las cámaras, la dirección recae en Michael Gracey, quien se hizo con el encargo en 2024. Trabaja a partir de un guion escrito por Jennifer Kaytin Robinson y Michael Montemayor.
Kristin Burr produce para Burr! Productions, con Lucy Kitada como productora ejecutiva. Gracey llega con credenciales musicales sólidas: fue el responsable de The Greatest Showman y de la biopic Better Man, sobre Robbie Williams.
El director planea preservar los grandes números musicales, elemento central en la cinta animada, aunque si Luna cantará en alguno de ellos sigue siendo una incógnita.
El proyecto estuvo en desarrollo desde 2020, fue anunciado formalmente en diciembre de 2024 con Gracey a bordo, pero fue puesto en pausa indefinida en abril de 2025 tras el decepcionante desempeño del live-action de "Blancanieves".
Retomó su marcha en octubre de 2025, impulsado por el éxito taquillero de la adaptación en acción real de "Lilo & Stitch". Esa película demostró que el apetito del público por este tipo de producciones seguía intacto, y Disney volvió a apostar por el reino de Corona.
La exitosa temporada de Luna
Fuera de este proyecto, Luna estrenará en el Festival de Cannes 2026 la película "Ashes", que él mismo dirigió y coescribió, adaptada de una aclamada novela en español.
También protagonizará la serie de Netflix "México 86", que narra la historia real del funcionario Martín de la Torre y la negociación para que México fuera sede del Mundial de 1986, y recientemente terminó el rodaje del filme Eleven Days.