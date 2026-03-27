¿Dónde se filmará "Enredados"? Disney confirma los escenarios del live-action

Alicante, España.- La princesa de la melena mágica tendrá su torre en el Mediterráneo. Este viernes, el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, anunció que Walt Disney Studios rodará en varios emplazamientos de la Comunidad Valenciana la adaptación en imagen real de "Enredados", basada en el cuento que tiene como personaje principal a Rapunzel. La noticia, que trascendió durante un acto oficial en Casa Mediterráneo de Alicante, confirma lo que desde hace semanas circulaba entre los equipos de producción europeos: España se convirtió en el territorio elegido para una de las superproducciones más aguardadas de la factoría del ratón. Los estudios de Ciudad de la Luz, en Alicante, serán el centro neurálgico del proyecto, que se desarrollará durante aproximadamente ocho meses. La producción arrancará a finales de junio y se extenderá a distintas localizaciones de la Comunidad Valenciana, además de pasar por provincias como Girona y Burgos. Esta última, con su arquitectura medieval intacta —murallas, catedral gótica y callejuelas de piedra— ofrece exactamente el tipo de escenario que un cuento de hadas en imagen real exige sin necesidad de construirlo desde cero en un plató.

El anuncio tiene peso institucional y económico. El presidente valenciano subrayó el impacto económico, laboral y social que conllevará la llegada de un rodaje de estas características, y afirmó que "nuestro territorio refuerza su posición como referente internacional en la industria cinematográfica". Pérez Llorca precisó que ya hay un acuerdo cerrado con Disney para que "esa princesa que estaba en una torre tenga la libertad en espacios que le va a ofrecer la Comunitat Valenciana." El propio director del filme se sumó con entusiasmo desde el primer momento. "Estoy entusiasmado y emocionado por rodar en España, que ofrece el escenario creativo perfecto para dar vida a la historia de 'Enredados'", declaró Michael Gracey, el cineasta australiano que ya demostró su pulso para los grandes espectáculos visuales con The Greatest Showman y el ambicioso biopic Better Man. Ciudad de la Luz no es un escenario menor. Desde su reapertura en 2022, el complejo alicantino se consolida como un hub audiovisual internacional. El rodaje de "Venom 3" dejó anteriormente un impacto de 35 millones de euros en la región, y la llegada de "Enredados" apunta a superar esa cifra dado el volumen de semanas de producción previstas. Europa del Este y el Reino Unido ya no son los únicos destinos para las grandes superproducciones de Hollywood; España lleva años construyendo ese argumento, y Disney acaba de validarlo con su firma.

Otros pormenores de la producción

El proyecto llega con un reparto que el estudio fue revelando por partes desde enero. La actriz australiana Teagan Croft, reconocida por su papel en la serie Titans, interpretará a Rapunzel, mientras que Milo Manheim dará vida a Flynn Rider. Ambos tomarán el testigo de Mandy Moore y Zachary Levi, que en la versión animada de 2010 marcaron el estándar vocal y emocional de los personajes. La tercera pieza del reparto se confirmó el pasado 10 de marzo de manera que difícilmente podría haber sido más Kathryn Hahn. La actriz, de 52 años, publicó en Instagram una camiseta longline con un enorme collage del personaje de Madre Gothel con el nombre impreso en letras doradas y, por si quedaba alguna duda, cambió su biografía en la red social a Mother Knows Best, el nombre de la icónica canción de la villana. Walt Disney Studios refrendó el anuncio desde su cuenta oficial con un mensaje que no admitía lecturas alternativas: "¿Quieren que ella sea la villana? BIEN. Kathryn Hahn es Madre Gothel en el live-action de Tangled ("Enredados") de Disney".