Gigi Hadid audicionó para ser Rapunzel en el live action de "Enredados"

Los Ángeles, Estados Unidos.- ¿Se imaginan a Gigi Hadid como Rapunzel ? La modelo hizo una confesión que emocionó a sus fans y a los de la afamada película de Disney .

La modelo sorprendió al revelar que audicionó para interpretar a Rapunzel en la versión live-action de "Enredados", el clásico animado de la compañía del ratón.

Hadid contó en una entrevista con Vogue que incluso tomó clases de canto durante la temporada de desfiles para preparar su audición.

“Sabía que elegirían a una cantante profesional, pero estoy muy orgullosa de cómo lo hice. Mi escena me encantó”, confesó.