Gigi Hadid audicionó para ser Rapunzel en el live action de "Enredados"

Los Ángeles, Estados Unidos.- ¿Se imaginan a Gigi Hadid como Rapunzel? La modelo hizo una confesión que emocionó a sus fans y a los de la afamada película de Disney.
La modelo sorprendió al revelar que audicionó para interpretar a Rapunzel en la versión live-action de "Enredados", el clásico animado de la compañía del ratón.
Hadid contó en una entrevista con Vogue que incluso tomó clases de canto durante la temporada de desfiles para preparar su audición.
“Sabía que elegirían a una cantante profesional, pero estoy muy orgullosa de cómo lo hice. Mi escena me encantó”, confesó.
Aunque finalmente no consiguió el papel, Hadid no descarta seguir explorando su faceta como actriz.
El dato curioso es que su hija Khai, fruto de su relación con Zayn Malik, es fan de las películas animadas de Disney, por lo que la idea de ver a su mamá como Rapunzel habría sido una anécdota encantadora en casa.
Por ahora, el proyecto del live-action de "Enredados" se encuentra detenido, después de que Disney pusiera en pausa su desarrollo en abril de 2025.
Sin embargo, la confesión de Gigi deja claro que sus aspiraciones artísticas van más allá de las pasarelas y las campañas de moda.