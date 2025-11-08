Así está quedando el estadio Fausto Flores Lagos de Choluteca con su remodelación

El estadio Fausto Flores Lagos de Choluteca está pasando por una importante remodelación desde su gramilla, graderías y exteriores. Así va quedando el recinto cholutecano con los trabajos.
Hace varios meses así lucía el estadio de Choluteca, pero la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor) anunció que intervendría el recinto con una inversión de casi 30 millones de lempiras.
El estadio ya cuenta con una nueva grama natural y en los últimos días así luce, a falta de varias semanas para ser inaugurado.
Es grama natural tipo bermuda la que se la instaló al recinto sureño, además de instalarle grama sintética a los costados y mejorar las graderías.
Detrás de unos los marcos hay una plaza que fue remodelada y ha engalanado este sector del barrio El Estadio en Choluteca, Choluteca.
Esta plaza queda detrás de uno de los marcos y el sector de sol será reconstruido de manera completa.
En el estadio se colocó nueva grama, sistema de drenaje, mejora de las graderías, pintura y otros aspectos fuera del recinto.
Panorámica de cómo va quedando el Fausto Flores Lagos, que sería la nueva casa de Lobos de UPN ya que el Emilio Williams se encuentra en muy malas condiciones.
La plaza que está al costado del Fausto Flores Lagos se llama Plaza Los Maestros. Se prevé que el recinto sea reinaugurado antes que concluya el año.
El Fausto Flores Lagos será el sexto estadio de Honduras al que se le cambió la grama a natural. Los anteriores fueron el Nacional de Tegucigalpa, Morazán de San Pedro Sula, Ceibeño de La Ceiba, Municipal Ceibeño de La Ceiba y actualmente el Humberto Micheletti de El Progreso.