Real España se desquita del Victoria y lo hunde más en el torneo Apertura

La Ceiba, Honduras.- El Victoria de Jhon Jairo López sigue sin poder levantar y nuevamente han encajado otra derrota en el torneo Apertura, esta vez fue ante el Real España, club al que pudo superar en la primera vuelta y su único gane.

Con goles del defensor panameño Daniel Aparicio y otro de su capitán vía lanzmiento de penal, Jhow Benavídez, los del costarricense Jeaustin Campos de visita se impusieron ante los 'jaibos'.

El partido comenzó con un mejor control de los 'aurinegros', fue el colombiano Yeison Moreno que tuvo la primera oportunidad de gol clara, llegó al área y cuando enfrentó a Michael Perelló se la intentó cruza, pero el porteró logró atajar.

Llegó la respuesta de los locales, Carlos Bernárdez en velocidad se llevó a Daniel Aparicio y cuando entraba al área se lo bajó Onan Rodríguez, penal para Victoria, el mismo delantero lo ejecutó al minuto 15 pero esta vez ganó el portero y logró tapar.

Campos hizo movimientos en su equipo, sorprendió al sacar a Roberto Osorto al minuto 29 y en su lugar ingresó Darixon Vuelto, quien luego aportó para abrir el marcador.

Fue al minuto 45+2, cuando parecía que se iban al camerino sin celebrar, Vuelto de zurda de tiro libre estrelló el balón en el poste para que llegara a cerrar Daniel Aparicio y así poner a ganar a la 'máquina'.

Al minuto 75 se vino una jugada polémica, Brayan Moya llega al área, en velocidad se saca a Fabricio Silva, luego intentó a Rodolfo Espinal, quien le saca la pelota, pero el árbitro sancionó penal y fue Jhow Benavídez que ejecutó y volvió a derrotar la portería que defendió Michael Perelló.

Real España pudo haber hecho más daño al equipo ceibeño, pero Moreno, Nixon Cruz, Moya, Vuelto, entre otros, no fueron finos cuando les tocó definir.

Este triunfo significa mucho para los de Campos que se quedaron en semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf, ya que escalaron al tercer puesto con 25 unidades, quedando a 11 del segundo que es Marathón y 12 del líder Olimpia.