Argentina golea 7-0 a Fiyi y avanza dieciseisavos del Mundial Sub 17

La Albiceleste Sub 17 avanzó con paso perfecto en el torneo de la mano de su entrenador Diego Placente, y espera rival en los 16avos de final

  • 09 de noviembre de 2025 a las 09:03
Argentina golea 7-0 a Fiyi y avanza dieciseisavos del Mundial Sub 17

Uriel Ojeda, mediocampista capitán de Argetina Sub 17 marcó un 'hat-trick'

 Foto: Cortesía

Catar.- La selección argentina se clasificó primera del grupo D, para los dieciseisavos del Mundial sub-17 disputado en Catar, tras golear este domingo por 0-7 a la de Fiyi con un triplete del centrocampista de San Lorenzo Uriel Ujeda.

Los chicos de Diego Placente cerraron un fase de grupos impoluta, con nueve puntos de nueve posibles, con 11 goles a favor y solo dos en contra, con las victorias en las primeras dos jornadas ante Túnez (1-0) y contra Bélgica (3-2).

Ujeda (m.17, m.58, m.88), Mateo Martínez (m.30 y m.43), Santiago Silveira (m.89) y Ravuso Sukabula en propia meta (m.91) fueron los goleadores ante la débil Fiji, última de grupo y eliminada del torneo.

La Albiceleste espera rival para su eliminatoria, que se jugará el próximo 18 de noviembre.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

