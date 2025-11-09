Argentina golea 7-0 a Fiyi y avanza dieciseisavos del Mundial Sub 17

Catar.- La selección argentina se clasificó primera del grupo D, para los dieciseisavos del Mundial sub-17 disputado en Catar, tras golear este domingo por 0-7 a la de Fiyi con un triplete del centrocampista de San Lorenzo Uriel Ujeda.

Los chicos de Diego Placente cerraron un fase de grupos impoluta, con nueve puntos de nueve posibles, con 11 goles a favor y solo dos en contra, con las victorias en las primeras dos jornadas ante Túnez (1-0) y contra Bélgica (3-2).