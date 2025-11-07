  1. Inicio
México derrota a Costa de Marfil y sueña con dieciseisavos en el Mundial Sub-17

Ian Fernando Olvera le dio el triunfo a la selección de México sobre Costa de Marfil en el Mundial Sub-17 en Qatar

  • 07 de noviembre de 2025 a las 13:58
México comenzó este Mundial Sub-17 cayendo ante Corea del Sur.

 Foto: Cortesía

Doha, Catar.- La selección de México venció este viernes por 1-0 a Costa de Marfil gracias a un cabezazo del defensa Ian Fernando Olvera para continuar con opciones de clasificación directas a los dieciseisavos de final del Mundial sub-17 de Catar.

Ambas selecciones dispusieron de buenas ocasiones en la primera mitad, pero ninguna estuvo precisa en los metros finales.

Tras la reanudación, Costa de Marfil amenazó una y otra vez el área mexicana, pero fue incapaz de resolver. En el minuto 74, México sacó provecho a su única oportunidad clara a balón parado con una falta lateral de Gael García y marcó gracias a un inapelable cabezazo de Olvera.

Los africanos continuaron insistiendo pero volvieron a pecar de imprecisión y terminaron sin sumar aún en el torneo. Por su parte, México se coloca tercera del grupo F con 4 puntos, y se jugara buena parte de sus posibilidades para pasar de manera directa a las eliminatorias ante Suiza en la última jornada.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

