Olimpia sorprende y toma decisión final tras renuncia de Eduardo Espinel

Tegucigalpa, Honduras.- Paren todo que en la cueva del león nada se mueve. El entrenador uruguayo Eduardo Espinel seguirá al mando del Olimpia al menos por lo que resta del torneo Apertura 2025-26 esto luego de manifestar abiertamente que renuncia a su cargo en la institución.

EL HERALDO conoció que luego de la reunión realizada ayer en horas de la tarde noche entre el estratega sudamericano y el presidente de los merengues, Rafael Villeda, discutieron algunas indiferencias que ha arrastrado Espinel, pero al final llegaron a un acuerdo.