Olimpia sorprende y toma decisión final tras renuncia de Eduardo Espinel

EL HERALDO conoció los resultados de la reunión realizada ayer en horas de la tarde noche entre el estratega sudamericano y la directiva del Albo

  • 11 de noviembre de 2025 a las 10:59
Olimpia sorprende y toma decisión final tras renuncia de Eduardo Espinel

Olimpia es líder del certamen con 37 puntos y a falta de 3 jornadas.

 Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- Paren todo que en la cueva del león nada se mueve. El entrenador uruguayo Eduardo Espinel seguirá al mando del Olimpia al menos por lo que resta del torneo Apertura 2025-26 esto luego de manifestar abiertamente que renuncia a su cargo en la institución.

EL HERALDO conoció que luego de la reunión realizada ayer en horas de la tarde noche entre el estratega sudamericano y el presidente de los merengues, Rafael Villeda, discutieron algunas indiferencias que ha arrastrado Espinel, pero al final llegaron a un acuerdo.

El club reuanudará los entrenamientos el miércoles muy temprano en el Centro de Alto Rendimiento con toda normalidad y con la misión de levantar los ánimos tras la goleada ante de 6-2 ante Génesis Policia.

El plan de momento es finalizar en el actual campeonato y luego se retomarán las conversaciones de renovación algo que se ha estancado y que todo dependerá de que el sol vuelva a brillar en el seno olimpista.

Olimpia es líder del certamen con 37 puntos y a falta de 3 jornadas sigue en su lucha por ser el ganador de la vueltas regulares.

Mario Jafeth Moreno
Mario Jafeth Moreno
Periodista

Licenciado en periodismo, egresado de la UNAH VS y con experiencia en el periodismo deportivos desde 2021. Actualmente laboro para Diario Diez, La Prensa y El Heraldo.

