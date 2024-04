Esos son elementos que no ayudan ni frente a Naciones Unidas ni generan confianza en la opinión pública. De la misma manera, la ONU no va a retroceder en aquellos criterios que le resten libertad de acción y autonomía, sostuvo Castellanos.

De acuerdo con el abogado Kenneth Madrid, al paso que este gobierno camina, la CICIH no va a poder ser operativa en esta administración.

“Aquí no solo se trata de Libre, prácticamente la responsabilidad de que no se instale la CICIH es toda la clase política. Yo no he visto que los diputados de la oposición hayan presentado algún anteproyecto de ley encaminado a derogar todas las demandas planteadas por Naciones Unidas, No lo hay. No negocian, ni están tratando de que esos mecanismos se deroguen, que se reforme el Código Penal”, cuestionó Madrid.

De acuerdo con él, “los esfuerzos no alcanzan, porque el esfuerzo es que usted quiere hacerlo, pero no existe la voluntad política completa para poder llevarla a cabo. Mostrar voluntad política es tratar de cumplir lo más rápidamente con todos los requisitos que está demandando las Naciones Unidas”.