Tildan como falsa publicidad de Libre, iniciativa de Ley para la CICIH

No obstante, los analistas fueron tajantes al explicar que no importa mucho el contenido de la iniciativa, lo sustancial es que el gobierno de Libre no ha planificado la instalación de la CICIH y lo que sucedió en el hemiciclo fue solo para lavar la imagen del gobierno.

Los entrevistados consideraron que el proyecto de ley es prueba de que Libre no desea que la CICIH se instale, al no cumplir con las condiciones establecidas para que el mecanismo funcione con independencia.

Explicó que en la iniciativa se mantienen elementos que las Naciones Unidas ya habían planteado, que no aceptaban, “así que no creo que haya voluntad de avanzar. No se han derogado las leyes que se tienen que derogar y no se han creado las leyes que se deben de crear para la instalación de la CICIH”.

La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) catalogó a la iniciativa como “un distractor más para mantener engañada a la ciudadanía. La diputada Zelaya es una política como su familia y obviamente está haciendo su trabajo en el Congreso Nacional para mantener su clientela política”.

Pese a que tildó al anteproyecto como parte de un engaño, el canciller, Enrique Reina, informó que el Poder Ejecutivo está de acuerdo con el proyecto presentado por la hija de la presidenta Xiomara Castro.

Reina confirmó que desde el miércoles envió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la iniciativa de ley.

“Esta iniciativa de Ley Especial que determina un estatus jurídico, procedimiento y contiene los elementos que permiten las condiciones necesarias para la firma del Convenio para el establecimiento del mecanismo de la CICIH y su llegada a Honduras”, manifestó Reina.

Sin embargo, para el analista político Raúl Pineda Alvarado, esto solo sirve para “resolver el problema político de llamar a la oposición que está reclamando el cumplimiento de una promesa de campaña”.