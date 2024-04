Sociedad civil: Con ley especial, la CICIH solo será un acompañante

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Coalición Anticorrupción advirtió que con el anteproyecto de Ley Especial para la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), el Estado deja evidenciado que se inclinará por la instalación de un mecanismo de acompañamiento al Ministerio Público (MP) en la judicialización de casos de corrupción.

En el proyecto de Ley impulsado por la congresista Xiomara Zelaya no figuran enmiendas constitucionales, por lo que se aprobará con la venia de 65 diputados, es decir, una mayoría simple.

El director del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) y coordinador de la Coalición, Gustavo Irías, se refirió sobre la necesidad de impulsar reformas profundas, para dar al organismo internacional la potestad de investigar o requerir altos funcionarios se requerirán en el Código Procesal Penal.

Lo anterior es para abordar el estatus especial de los funcionarios que serían investigados o requeridos y de esa manera, no repetir las dificultades que en su momento enfrentó la ahora extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

“Renunciar a una reforma del Ministerio Público y de la Constitución al plantear el tema de querellante, ya no se habla de un organismo internacional que tendrá el monopolio de persecución penal, sino que será acompañante”, aseguró Irías.

Por su parte, Carlos Sierra, representante del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), argumentó que la viabilidad para aprobar el anteproyecto presentado por la diputada oficialista Xiomara Zelaya Castro dependerá de la voluntad política de todas las bancadas.

“Al no tener un querellante adhesivo y sí uno autónomo no necesita 86 votos la propuesta de ley, por eso buscan no tener una discusión tan amplia y llegar a una mayoría simple. Consideramos que en el Congreso Nacional alrededor de temas de corrupción deberían existir acuerdos unánimes”, pronunció.

Para el investigador, el tema de la CICIH más que importante por ser promesa de campaña, es una necesidad en el país porque la corrupción llegó a “niveles exorbitantes” y los ciudadanos exigen su instalación aunque la negociación entre Honduras y la Organización de Naciones Unidas (ONU) sea un tema complejo.

“La presentación fue una sorpresa. Es positiva si el decreto acelera el proceso, pero es importante discutir elementos como las virtudes que puede tener un querellante adhesivo y un autónomo o privado, también el tiempo (el proyecto establece que la CICIH durará cinco años), y el financiamiento”, detalló.