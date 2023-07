Julieta Castellanos defiende a Alice Shackelford: “Hoy recibe ataques de la maquinaria del poder”

“La última semana derogaron un decreto y reformaron otro, gran entusiasmo, pero no son los más significativos; este gesto fue opacado el último día de su visita cuando en directo pudieron leer los mensajes de la pareja presidencial y de los ministros de gobierno a la coordinadora residente de la ONU y a la directora ejecutiva del CNA. ¿Si se ataca una funcionaria y una institución que investiga la corrupción y no tienen facultades de ejercer la acción penal, qué le espera a la CICIH cuando investigue sin restricciones casos de corrupción de este periodo de gobierno?”, señala.

A criterio de Castellanos, los simpatizantes del partido de gobierno se ven como un “grupo de choque” que está en proceso de transformación y que podría llevar a cabo acciones más violentas.

“¿En qué convertirán a los Colectivos, hasta dónde les permitirán llegar? ¿O, hasta donde los llevarán? Libre y el presidente Zelaya cuentan con lo que hasta ahora se ve como un grupo de choque, conocidos como Colectivos. No son policías, pero hacen uso de la fuerza y la violencia, desalojan, reprimen a trabajadores o extrabajadores; no son un sindicato, no representan a ningún sector de trabajadores, pero logran cuotas para emplear a sus miembros; no son autoridad, pero deciden en las instituciones”, lamentó la socióloga.